Boca hoy: Valentini no sigue, Godoy Cruz pone titulares y ¿Fabra titular?

Boca dejó pasar una oportunidad de oro para meterse en los playoffs de la Copa de la Liga. La derrota contra Estudiantes dejó consecuencias, pero las novedades del equipo de la Ribera no solo pasan por ahí. Los contratos que se vencen, el mercado de pases y la previa con Godoy Cruz tomaron relevancia en las últimas horas.

La continuidad de Nicolás Valentini es una incógnita, luego de que se confirmara que el zaguero no aceptó la oferta para renovar. Por otra parte, Daniel Oldrá, DT del Tomba, confirmó que no irá con suplentes a La Bombonera. A continuación, las últimas noticias del Xeneize.

Nicolás Valentini pidió ser vendido en junio o se irá libre

La derrota contra Estudiantes no fue la única mala noticia de Boca en la noche del viernes. Es que Nicolás Valentini, una de las prioridades del Consejo de Fútbol en las negociaciones contractuales, no aceptó la última oferta del club y podría irse mucho antes de lo deseado.

Según informó el periodista Martín Arévalo, el marcador central “pidió ser transferido en junio”, con el objetivo de dejarle algo de dinero al Xeneize y no irse libre. Además, su decisión de no extender no tiene que ver con el contrato, sino con que “siente que está en el mejor momento de su carrera y quiere saltar a Europa“.

El DT de Godoy Cruz confirmó que pondrá titulares

Comenzó a surgir el rumor de que el Tomba podría poner un equipo alternativo en la cancha de Boca para resguardar a sus principales figuras de cara al duelo por los cuartos de final del certamen, que arrancarán a disputarse a partir de la próxima semana.

Sobre esto, el entrenador de Godoy Cruz, Daniel Oldrá, habló en diálogo con Radio La Red, en donde confirmó que no guardará futbolistas para enfrentar a Boca: “La idea es tratar de ir con lo mejor“.

¿Quién reemplaza a Lautaro Blanco?

A falta de 4 días para el duelo contra el equipo mendocino, el entrenador del Xeneize deberá definir quien será el reemplazante de Blanco, y el mismo saldrá entre Frank Fabra o Marcelo Saracchi, que fue titular por la CONMEBOL Sudamericana ante Trinidense.

En la conferencia de prensa post partido, Diego Martínez habló de la expulsión del lateral izquierdo titular y aseguró que tanto el colombiano como el uruguayo están en condiciones para jugar de arranque el martes. ¿Quién juega?