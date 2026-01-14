Claudio Úbeda dio detalles de la lesión de Edinson Cavani y reveló para cuándo lo espera Boca: “Hay que tener cuidado”

En La Bombonera, Boca Juniors abrió el 2026 con un empate por 0-0 ante Millonarios en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo. Exequiel Zeballos erró un penal en los últimos minutos y el Xeneize ya piensa en el amistoso ante Olimpia del próximo domingo.

El encuentro le sirvió a Claudio Úbeda para hacer pruebas tácticas a pesar de no contar con refuerzos en el plantel. Sifón pateó el tablero, descartó el doble 9 y probó con una formación con tres delanteros y Miguel Merentiel como única referencia en el área.

En relación con aquel puesto, Edinson Cavani no formó parte de los convocados por estar tratándose de una lesión en la zona lumbar, que lo marginó de las canchas en los últimos meses. Fue el propio Úbeda el que aportó detalles sobre su situación.

“En el caso de Edi, como todos saben, le hicieron una infiltración en la zona lumbar para poder descomprimir esa inflamación que tiene. Al ponerle corticoide hay que tener cuidado en su etapa de rehabilitación. Lo va a hacer progresivo. Esperemos que pueda estar lo más pronto posible. Es una evolución, se lo hizo hace un par de días nada más. Ojalá que lo podamos tener pronto con nosotros”, explicó el DT en conferencia de prensa.

Además, se mostró conforme con el esquema táctico que paró ante Millonarios: “Estamos probando variantes. Depende mucho de los tipos de partido que nos toquen jugar. A veces la necesidad de un doble 9 puede persistir y se puede usar, dependiendo el rival y la situación del partido. La incorporación del 4-3-3 a nosotros nos gusta mucho y la hemos ejercitado en esta pretemporada. Nos falta profundizar y llegar con más gente al área, pero es parte del trabajo y de que los chicos vean qué salió bien y qué no”.

Cuándo es el próximo partido de Boca

Tras la igualdad ante Millonarios, los de Úbeda volverán a presentarse el domingo 18 de noviembre ante Olimpia en el Estadio Único de San Nicolás desde las 11. Será la última presentación del Xeneize antes de su debut por el Torneo Apertura 2026.

