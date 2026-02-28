Es tendencia:
Boca Juniors

Por qué no juega Edinson Cavani en Boca vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura

El uruguayo no forma parte de la convocatoria para el encuentro de esta tarde en La Bombonera. El motivo.

Por Joaquín Alis

Edinson Cavani, delantero de Boca.
Boca vuelve a La Bombonera con el objetivo de sumar de a tres ante Gimnasia de Mendoza. El equipo de Claudio Ubeda viene de ganar en la Copa Argentina, pero acumula tres al hilo sin triunfos en el Torneo Apertura. Entre las bajas para esta tarde aparece nuevamente Edinson Cavani.

Después de haber sido titular ante Racing y de descansar en el viaje a Salta, el uruguayo se perfilaba en la semana para ser titular. Sin embargo, una vez más, una lesión deja al ex París Saint-Germain afuera del compromiso del equipo de la Ribera.

Cavani volvió a sufrir molestias físicas en la espalda, que lo tuvo a maltraer durante todo el 2025. El uruguayo no terminó bien la semana y es por eso que ni siquiera fue convocado para la fecha 8. El Xeneize no dio un tiempo estimado de retorno a las canchas.

Es por eso que Ubeda decidió apostar por un tridente ofensivo conformado por Miguel Merentiel, Adam Bareiro y Lucas Janson. Cabe recordar que Angel Romero tampoco será de la partida por una lesión muscular.

Los números de Cavani en 2026

El de Salto solo jugó ante Platense y Racing en lo que va del año, ambos encuentros en La Bombonera en condición de local, sin aportar goles. En contraparte, las primeras 4 fechas no estuvo disponible debido a la lesión que padeció en la zona lumbar que lo marginó tanto tiempo de las canchas. Además, tampoco participó en los amistosos de pretemporada frente a Millonarios y Olimpia.

DATOS CLAVE

  • Edinson Cavani queda fuera de la convocatoria ante Gimnasia por molestias en la espalda.
  • Boca Juniors acumula tres partidos consecutivos sin victorias en el Torneo Apertura.
  • El delantero uruguayo solo ha disputado dos partidos durante el año 2026.
Joaquín Alis
Joaquín Alis

