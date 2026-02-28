Edinson Cavani iniciaría un tratamiento con un especialista de espalda: cuándo volvería a jugar con Boca

Mientras los hinchas de Boca caminan asisten a La Bombonera con la mente puesta en el duelo ante Gimnasia de Mendoza, un foco de tensión profundo preocupa desde hace días en el club: la lesión que sufrió Edinson Cavani en la espalda, una zona que lo tiene a maltraer hace un año y las alarmas ya no se pueden ignorar. Sin embargo, en medio de la preocupación, surgió una hoja de ruta clínica que invita al optimismo.

Bajo el eco de los silbidos en La Bombonera y el manto de dudas que dejó su salida ante Racing, el cuerpo del uruguayo volvió a decir ‘basta’: no se trata de una recaída, sino de una nueva lesión en la lumbar que lo obliga nuevamente a frenar. Sin embargo, cuando rumores sobre un posible retiro intentaron sobrevolar por La Boca, el propio Cavani los silenció al realizar una consulta médica de urgencia con un especialista, soñando que le ofrezca un cambio de escenario. Y, según pudo saber Bolavip, así parece ser.

Ante este nuevo problema físico, el Matador y el cuerpo médico del club realizaron una consulta profunda. Tras la evaluación, el diagnóstico arrojó una luz de esperanza: si el jugador se somete a un tratamiento específico durante las próximas dos o tres semanas, de acuerdo con lo averiguado por este medio, podría volver a trabajar a la par del grupo sin dolor.

Descartando los rumores y apuntando al gran objetivo

Cavani viene de atravesar semanas anímicamente muy complejas, marcadas por los silbidos en La Bombonera al ser reemplazado ante Racing, su polémica entrada en calor con una heladerita y su comentada ausencia en el viaje a Salta por la Copa Argentina.

Edinson Cavani podría comenzar un nuevo tratamiento para recuperar su espalda (Getty).

Sin embargo, hay algo claro: el retiro no está en consideración. Pese a la preocupación lógica por su estado físico, el delantero estaría enfocado en esta nueva rehabilitación para volver a festejar goles. Y si el especialista da en el clavo con este nuevo tratamiento, el uruguayo llegaría en condiciones para el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores en abril.

Qué partidos se perderá Cavani si se somete al tratamiento

En el caso de que Cavani y el cuerpo médico de Boca considere necesario someterse a la terapia sobre su espalda, Claudio Úbeda no podrá contar con el delantero durante una seguidilla de partidos del Torneo Apertura.

Sin considerar su ya conocida ausencia ante Gimnasia de Mendoza, si la recuperación demanda 2 semanas, Cavani quedará descartado, como mínimo, para los próximos tres encuentros: frente a Lanús, San Lorenzo y Unión. En el caso de que las vueltas a los entrenamientos se estira una semana más, al listado anterior se le sumará también su ausencia en el compromiso frente a Instituto.

