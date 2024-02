Hace tiempo que los hinchas de Boca están esperando que Edinson Cavani demuestre, como mínimo, algo de todo lo que hizo en Europa. Claro, con las camisetas de Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain y Manchester United demostró que es un león del área. Pero en Brandsen 805 aún no logró hacerlo.

Los flojos rendimientos, las lesiones y los diferentes cambios de esquema hicieron que Cavani dejara más dudas que certezas. Eso sí, nadie cuestiona su calidad. Pero no lo puede reencontrarse con aquel futbolista uruguayo que la rompió toda en el Viejo Continente. Y fue su hermano Christian quien se refirió a la actualidad del 10 xeneize.

“Está pasando por una mala racha, no veo otra cosa diferente. Todos los delanteros viven estas situaciones pero el es un jugador que entrena a muerte y si las cosas no le salen, se entrena el doble“, sostuvo Christian Cavani sobre lo que ocurre con el ex Danubio. Y ahora que retornó a la lista de convocados para lo que será el compromiso frente a Lanús, fue optimista. “Estoy seguro que esto se va a revertir y contento de verlo devuelta en la lista de convocados. Acá estamos esperando que llegue el gol“, enfatizó en diálogo con ESPN.

Por otra parte, el ex futbolista de Ferro Carril de Salto (Uruguay), reveló una infidencia sobre una charla que mantuvo con su hermano: “Me dijo que está muy contento, que el público lo quiere y se siente muy bien con sus compañeros. Se siente contenido“, pero además dejó en claro que la molestia de Cavani radica en un problema consigo mismo, ya que espera poder demostrar su calidad con la camiseta de Boca: “Debe sentir un poco de presión con toda esta situación. Pero bueno, sé que está trabajando y apostando para revertirlo“, concluyó.

Los números de Edinson Cavani desde que llegó a Boca

Hasta el momento, fueron 18 los partidos que afrontó Edinson Cavani con la camiseta de Boca, donde anotó 3 goles y no aportó asistencias ni levantó títulos.

Las tres bajas confirmadas de Boca para el Superclásico

A falta de poco más de una semana, en Boca ya saben que no podrán contar con tres jugadores de cara al partido con River. Uno de ellos es Exequiel Zeballos, quien sigue recuperándose de la lesión de ligamentos cruzados rotos que sufrió a mediados del 2023. Además, Marcelo Weigandt no está siendo tenido en cuenta por un conflicto contractual y a ellos se suma Pol Fernández, quien se esguinzó el tobillo ante Central Córdoba y no podrá estar presente en el Superclásico.

El árbitro para el Lanús – Boca

El encargado de impartir justicia en el encuentro entre el Xeneize y el Granate será Silvio Trucco. En el VAR estará Germán Delfino.