CSKA Moscú le ofreció 10 millones a Boca por el Changuito Zeballos: la postura del jugador

Bajo las órdenes de Claudio Úbeda, Exequiel Zeballos volvió a encontrar la sonrisa con la camiseta de Boca Juniors. El Changuito logró ser determinante nuevamente sobre el sector izquierdo del ataque y suma confianza partido a partido.

Si bien es una pieza fija en el once titular del Xeneize, los equipos del exterior comienzan a posar sus ojos sobre él. No sería extraño que su estadía en el club de la Ribera esté cerca de terminar, sobre todo si mantiene el nivel que muestra desde los últimos meses.

Boca reconoce que recibió recientemente un ofrecimiento de 10 millones de dólares por el pase del futbolista santiagueño por parte de CSKA Moscú. El combinado ruso lo quiere de cara a 2026 y el Xeneize no descarta venderlo por una cifra similar.

Sin embargo, la postura del jugador que cumplirá 24 años en abril no está alineada con el éxito de la transferencia. Según pudo saber BOLAVIP, desde el entorno de Zeballos afirman que el futbolista no está convencido de emigrar al mercado ruso.

De esta manera, todo indica que continuará este semestre en Boca, aunque todo puede cambiar en caso de que otros equipos del viejo continente envíen ofrecimientos a Brandsen 805 por su ficha. Cabe recordar que tiene contrato vigente con la institución hasta diciembre de 2026, por lo que su renovación ya es una prioridad en caso de que no se concrete una venta pronto.

Los números de Zeballos en Boca

El nacido en Santiago del Estero debutó en la Primera de Boca en 2020 y desde entonces tuvo altibajos, tanto en lo que respecta a la regularidad como también al rendimiento. Cabe destacar que las lesiones aparecieron en momentos importantes y eso le impidió jugar con continuidad.

Publicidad

Publicidad

ver también Boca consultó por Nicolás Ibáñez y salió espantado: gana más que Leandro Paredes y Edinson Cavani

Así y todo, en 2025 fue el jugador más determinante de Boca. El Changuito demostró su calidad y estar a la altura, siendo una pieza importante para el equipo de Miguel Ángel Russo primero y de Claudio Úbeda después. Desde su estreno en Primera División, Zeballos lleva jugados 130 partidos en los que marcó 16 goles y brindó 14 asistencias.

Datos clave