Boca Juniors

Pidió irse de Boca, fue borrado por Russo y Úbeda podría darle una nueva oportunidad en 2026

El jugador empezó a recuperar terreno y podría pelear un puesto en la próxima temporada con la triple competencia.

Por Joaquín Alis

Si bien se encuentra disputando los Playoffs del Torneo Clausura, Boca sabe que tendrá un 2026 diferente. El Xeneize regresará a la Copa Libertadores y la triple competencia (se suman el Torneo Apertura y la Copa Argentina) lo obligará a engrosar su plantel y tener un salto de calidad.

Claudio Úbeda supo recuperar algunos soldados que en algún momento parecían prescindibles -como Exequiel Zeballos- y buscará hacerlo en la próxima temporada. Uno de los jugadores que puede ganar protagonismo es Kevin Zenón, que parecía haber perdido mucho terreno.

El ex Unión supo ser uno de los hombres más importantes del plantel en la mitad de la cancha, pero su deseo de ser vendido hizo que Miguel Ángel Russo lo borrara después del Mundial de Clubes. Poco a poco, el zurdo volvió a ser tenido en cuenta y hasta tuvo la chance de sumar minutos en los últimos compromisos.

Puertas adentro consideran que el mediocampista todavía tiene mucho para darle al club y que es un hombre a recuperar pensando en un año que tendrá mucha rotación. Si bien en algún momento tuvo la intención de ser transferido, la posibilidad de jugar la Libertadores por primera vez en el club (solo participó del Repechaje) podría ser clave para volver a ganarse un lugar y revalorizarse.

Por qué Russo dejó de contar con Zenón

El ciclo de Miguel Ángel Russo comenzó con Kevin Zenón en cancha, apareciendo como titular tanto ante Benfica como ante Bayern Múnich. Una vez finalizada la participación en Estados Unidos, el zurdo buscó irse y el DT dejó de contar con él.

El ex Unión hizo todo lo posible para marcharse al Olympiacos, pero la oferta del club griego estaba lejos de las pretensiones de Boca Juniors. Si bien Miguel nunca borró al volante de manera definitiva, quedó muy relegado en su consideración por el resto de la temporada.

Publicidad
Los minutos de Kevin Zenón tras el Mundial de Clubes

  • Argentinos Juniors – 29 minutos
  • Unión – 8 minutos
  • Huracán – 16 minutos
  • Racing – Suplente
  • Independiente Rivadavia – Suplente
  • Banfield – No convocado
  • Aldosivi – No convocado
  • Rosario Central – No convocado
  • Central Córdoba – Suplente
  • Defensa y Justicia – 27 minutos
  • Newell’s – 11 minutos
  • Belgrano – 10 minutos
  • Barracas Central – Suplente
  • Estudiantes – 10 minutos
  • River – 1 minuto
  • Tigre – Suplente
  • Talleres – 12 minutos

Los números de Kevin Zenón en Boca

Luego de su arribo por un desembolso de 3,2 millones de euros procedente de Unión de Santa Fe, Kevin Zenón disputó un total de 78 encuentros oficiales con la camiseta de Boca. En ese lapso de tiempo, convirtió 10 goles, repartió 7 asistencias y no pudo salir campeón. Además, por su buen desempeño fue parte de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Joaquín Alis
Joaquín Alis

