Boca hoy: Zenón espera ofertas de Europa, Hinestroza al caer, vuelve Orsini y más

Las novedades del Xeneize en este jueves 18 de diciembre de 2025.

Por Joaquín Alis

Con el plantel de vacacaciones, Boca sigue compenetrado con el mercado de pases. Las salidas y los posibles arribos siguen siendo lo más relevante en el equipo de la Ribera, con varios nombres propios que empiezan a tomar fuerza.

La posibilidad de Kevin Zenón de marcharse, la encaminada gestión por Marino Hinestroza, la situación de Miguel Borja y el visto bueno de Martín Palermo son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este jueves 18 de diciembre.

Zenón espera una buena oferta de Europa

 Kevin Zenón, uno de los jugadores que no es considerado como titular para Úbeda, cuenta con chances de marcharse en la próxima ventana de fichajes, ya que desde su entorno quieren un cambio de aires en su carrera después de permanecer dos años en la institución. 

Según pudo saber Bolavipel volante de 24 años está a la espera de ofertas tanto de la Premier League como de la Bundesliga. En mercados anteriores recibió sondeos por parte de ambos países, pero ante la falta de minutos en el último semestre se enfriaron un poco los intereses.

Campuzano confirmó a Hinestroza

Atlético Nacional de Medellín se consagró campeón de la Copa Colombia al vencer en la final a su clásico rival, Independiente Medellín, por 1 a 0. En los festejos, Jorman Campuzano, el ex futbolista de Boca, confirmó el primer refuerzo para el próximo mercado de pases. 

Es que, en un vivo de Instagram, el mediocampista central que ganó cinco títulos con el elenco de la Ribera, confirmó que Marino Hinestroza, una de las figuras de su equipo, será refuerzo del Xeneize, que ya lo buscó en la anterior ventana de fichajes y que es un deseo de Juan Román Riquelme

Borja, atento a lo que suceda con Miguel Borja

Miguel Borja es la principal opción de Cruz Azul, pese a haber sido vinculado con Boca en este mercado de pases. Sin embargo, según pudo saber Bolavip, en el Xeneize estarán atentos a lo que sucedan con esas negociaciones. Si no se encamina su llegada a México, el club de la Ribera podría meterse.

