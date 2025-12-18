Relegado en Boca, el jugador de 15 millones que espera por una oferta de la Premier League y la Bundesliga

Boca continúa trabajando en el mercado de pases, en el que no solo están atento a la llegada de jugadores, sino que también a la salida de futbolistas que se encuentran relegados en la consideración de Claudio Úbeda y que buscan salir para tener mayor rodaje.

En este sentido, Kevin Zenón, uno de los jugadores que no es considerado como titular para Úbeda, cuenta con chances de marcharse en la próxima ventana de fichajes, ya que desde su entorno quieren un cambio de aires en su carrera después de permanecer dos años en la institución.

Según pudo saber Bolavip, el volante de 24 años está a la espera de ofertas tanto de la Premier League como de la Bundesliga. En mercados anteriores recibió sondeos por parte de ambos países, pero ante la falta de minutos en el último semestre se enfriaron un poco los intereses.

Teniendo en cuenta las posibles ofertas que pueden llegar, la postura del elenco de la Ribera es clara, ya que intentarán venderlo por la cifra de su cláusula de rescisión, que está fijada en 15 millones de euros, y que a su vez, aumenta a 20 millones de la misma moneda en el cierre del mercado.

Kevin Zenón podría irse de Boca.

Cabe destacar que en 2024 Boca rechazó una oferta de Hoffenheim de Alemania de 18 millones de dólares, pero en aquel entonces era una pieza importante para el equipo comandado por Diego Martínez, por lo que la dirigencia prefirió mantenerlo por un semestre más.

Así las cosas, el volante de 24 años espera por ofertas en el próximo mercado de pases para salir de Boca tras dos temporadas. A lo largo del último año, perdió terreno en la consideración de Russo y es por eso que su entorno está buscando una salida en el corto plazo.

Los números de Kevin Zenón en Boca

Desde su llegada al elenco de la Ribera a principios de 2024, el volante de 24 años lleva disputados un total de 79 partidos, en los que marcó 10 goles y aportó 7 asistencias. Además, recibió 6 amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 5051 minutos en cancha.

