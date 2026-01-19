Kevin Zenón no quiere irse: las propuestas que desestimó para seguir en Boca

Atrás quedaron los amistosos de pretemporada. Boca Juniors está frente a un nuevo año que tendrá en la Copa Libertadores su principal objetivo. Sin embargo, el primer paso es el Torneo Apertura 2026 y, este domingo, debutará frente a su público en La Bombonera.

Mientras tanto, Juan Román Riquelme no pudo cerrar ni una incorporación, por lo que Claudio Úbeda jugará ante Deportivo Riestra con lo mismo que terminó el año. En paralelo, un puñado de futbolistas del plantel no tienen asegurada su continuidad.

En el caso de Kevin Zenón, el volante ofensivo recibió ofertas desde el exterior luego de un 2025 de bajón futbolístico. El exjugador de Unión supo tener momentos de gran rendimiento con la azul y oro, pero contó con escasos minutos en el último tiempo.

Deportivo Alavés fue el equipo que se acercó con más seriedad para sacarlo de Boca en los últimos días. Pero en Brandsen 805 no conformó la oferta y, según pudo saber BOLAVIP, Zenón tampoco está interesado en sumarse al equipo de Chacho Coudet.

Es que el volante ofensivo no tiene interés de salir de Boca en este mercado de pases. Los sondeos que llegaron, a través de su representante, no tienen el visto bueno del futbolista, que prefiere esperar por mejores oportunidades en el período de transferencias de mitad de año.

Al mismo tiempo, Sao Paulo preguntó por el jugador en las últimas semanas, aunque no avanzó de la misma forma que lo hizo el club español. De todas formas, Zenón quiere pelearla en este semestre en Boca para intentar recuperar su nivel.

