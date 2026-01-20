Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: decepción con Hinestroza y plan para extender el plazo para fichar

Después de semanas de negociaciones y de dar prácticamente por cerrado el arribo de Marino Hinestroza como primer refuerzo para el plantel que conduce Claudio Úbeda, en Boca se llevaron la peor de las decepciones al ver que Vasco da Gama presentó una oferta superadora a Atlético Nacional y se quedó con el extremo de manera exprés.

Ante ese panorama que se suma a la negativa de San Lorenzo de negociar por Alexis Cuello, El Xeneize se quedó sin refuerzos a cinco días de hacer su estreno en el Torneo Apertura 2026 y comenzó a diagramar una estrategia para extender los plazos para fichar.

Hinestroza jugará en Vasco da Gama

Marino Hinestroza acordó su salida de Atlético Nacional para ser nuevo refuerzo de Vasco da Gama, comprometiéndose a pagar los 6 millones de dólares que exigía el club colombiano por el 80 por ciento de la ficha, contra los 5 en los que se había plantado Boca.

Según avanzó en ESPN el periodista Diego Monroig, la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme está evaluando realizar un duro comunicado contra el futbolista el el equipo de Medellín, acusándolos de “falta de ética y profesionalismo”.

Negativa de San Lorenzo a Boca por Cuello

Mientras desde Boca aseguran no haber recibido respuesta de San Lorenzo por el último ofrecimiento enviado el sábado para el fichaje de Alexis Cuello, en El Ciclón aseguran que esa contestación ya fue hecha con una negativa a transferir al futbolista por considerar insuficiente la propuesta.

La estrategia de Boca para extender el plazo límite para fichar

Sin haber podido sumar ni un solo refuerzo al plantel que conduce Claudio Úbeda y más allá de la extensión dispuesta por AFA del mercado de pases hasta el lunes 27 de enero, Boca ya trabaja en la estrategia para prolongar todavía más ese plazo si sus gestiones continúan demorándose.

En el club saben que si ceden o venden a un futbolista al exterior, tendrán habilitado un cupo más para seguir incorporando. Según Planeta Boca Juniors, el club podría desprenderse de algún integrante del plantel en el mediano plazo para así tener más tiempo para reforzarse.

Zenón no quiere irse

Aunque Kevin Zenón no termina de convencer y es un futbolista que en Boca no se opondrían a transferir, más allá de haber rechazado recientemente una oferta del Deportivo Alavés por considerarla insuficiente, Bolavip pudo saber que el jugador no tiene intenciones de salir transferido y quiere quedarse a pelear por un lugar.

