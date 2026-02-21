El Beto Márcico recomendó a otro delantero de River para Boca tras la llegada de Adam Bareiro

Adam Bareiro ya es oficialmente el tercer refuerzo de Boca. El paraguayo llegó el pasado viernes al país desde Brasil, se sometió a las pruebas médicas, firmó el contrato y asistió a La Bombonera para ver el empate ante Racing. Este sábado, fue presentado de manera formal y tuvo su primer entrenamiento con el equipo.

Al anunciarse su llegada a Brandsen 805, Bareiro quedó asentado en una lista escueta de futbolistas que vistieron la camiseta de Boca y la de River a lo largo de su carrera. Luego de su mal paso por Núñez, y un periodo en Qatar y en Fortaleza, el guaraní busca revancha en Argentina en la vereda azul y oro del Superclásico.

Una de las justificaciones que existen en el agora futbolera sobre el periplo negativo de Bareiro en River se basa en el tipo de delantero que es el paraguayo, y el perfil de 9 que suele rendir en el equipo de Marcelo Gallardo. De hecho, quien usó ese mismo argumento para celebrar su arribo a Boca fue Alberto Márcico.

El Beto, ídolo de Boca de los ’90, se mostró ilusionado por la llegada de Adam Bareiro al equipo de Claudio Úbeda. Incluso, Márcico fue más allá y detalló que otro delantero de River también tiene mejor perfil xeneize que millonario. Ese atacante es ni más ni menos que Maximiliano Salas.

Antes del encuentro ante Racing, en diálogo con TyC Sports, el Beto sentenció: “Boca viene de incorporar un 9 que es para Boca, nunca fue para River, como Maxi Salas, que también es para Boca. Son metedores, peleadores, más aguerridos y aparte tenés jugadores que están lesionados. Ese es el problema de Boca, sino tendría un plantel extraordinario”.

Sí, además de ilusionarse por Bareiro, su perfil de delantero y la chance que se le presentó para arribar a Boca, el Beto Márcico también dejó entrever que le gustaría contar con Maximiliano Salas en el plantel actual por su actitud metedora y aguerrida. Cabe destacar que River lo pagó 8 millones de dólares, por lo que la inversión sería mayor que la desembolsada por Adam.

Cuándo podría debutar Bareiro en Boca

Hay un punto que juega a favor del jugador: arriba con ritmo competitivo. Hasta hace pocos días disputó el Campeonato Cearense e incluso convirtió en semifinales, por lo que desde lo físico no parte desde cero. Además, conoce el fútbol argentino, un detalle que podría meterlo rápidamente en consideración.

Si los tiempos acompañan, no se descarta que pueda integrar la convocatoria para el próximo martes, cuando Boca haga estreno en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy. De no ser así, la otra opción es postergar su estreno para el siguiente fin de semana, ante Gimnasia de Mendoza.

La bienvenida de Boca a Bareiro

El paraguayo, que estuvo en La Bombonera viendo a sus nuevos compañeros el pasado viernes, puso la firma y fue oficializado este sábado.

“¡Bienvenido al Único Grande, Adam!”, escribió el club de la Ribera en sus redes oficiales, en un mensaje habitual para presentar incorporaciones, pero que también funciona como palo para diferenciarse de River, club en el que pasó en 2024.

Bareiro se había hecho la revisión médica por la mañana del 20 de febrero, pero no fue anunciado oficialmente porque era día de partido. “Estoy feliz, es lindo volver al país. Contento de estar acá“, declaró minutos después de su aterrizaje en Buenos Aires.

