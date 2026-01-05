Es tendencia:
El coqueteo de Pablo Guede con Luis Advíncula que hizo ruido en Boca: “¿A quién no le gustaria”

El flamante DT de Alianza Lima no ocultó su deseo de contar con el Rayo en medio de las especulaciones que nacen desde Perú.

Por Bruno Carbajo

Luis Advíncula, lateral de Boca.
Luis Advíncula, lateral de Boca.

Mientras en Boca trabajan para reforzarse y ubicar a los jugadores que regresaron de sus préstamos y no serán tenidos en cuenta, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza una posibilidad que podría sacudir la estantería. Es que la nómina de bajas previsibles, podría sumarse el nombre de Luis Advíncula.

El lateral peruano es el protagonista de una ola de rumores que lo vinculan con un posible regreso a Perú, específicamente a Alianza Lima. Y el fuego de la especulación creció con las declaraciones de Pablo Guede, flamante entrenador del equipo.

Con un estilo frontal pero cauto, el DT no esquivó la consulta sobre la posible repatriación del defensor de 35 años. Si bien aclaró que primero debe reunirse con el director deportivo para delinear el plantel, soltó una frase que se leyó como un guiño. “No tengo ni idea (de las negociaciones), quiero llegar y hablar. Pero, ¿a quién no le gustaría tenerlo en el equipo?“, soltó.

Tweet placeholder

El panorama de Advíncula

Lo cierto es que la salida de Advíncula hoy estaría más cerca de ser una posibilidad que una certeza. El jugador tiene vínculo con Boca hasta diciembre de 2026 y es dueño de un contrato difícil de igualar en el fútbol peruano, por ende, la operación requeriría de la voluntad del futbolista en rebajar sus pretensiones económicas.

De todas formas, desde Perú, la presión mediática aumenta y cuenta con aliados internos. Carlos Zambrano, ex compañero de Advíncula en Boca y actual referente de Alianza, ya comenzó el operativo seducción al reconocer que “el interés está” y que intenta convencer a su compatriota, aunque admitió la dificultad de la operación.

Sin embargo, el rumor puede tomar sustento ante la realidad deportiva que vive Advíncula, quien perdió el puesto con Juan Barinaga en el último semestre y se encuentra relegado en la consideración de Claudio Úbeda. Por eso, si bien hasta hace poco se especulaba con la partida de Lucas Blondel a Argentinos, la posibilidad del peruano abre un nuevo escenario, en donde solamente uno de los dos abandonaría Boca.

Datos clave

  • Luis Advíncula suena como posible refuerzo de Alianza Lima tras perder terreno en Boca.
  • Pablo Guede, nuevo DT del equipo peruano, reconoció que le gustaría contar con el lateral.
  • Tiene contrato hasta diciembre de 2026, pero fue relegado al banco por Juan Barinaga
bruno carbajo
Bruno Carbajo

