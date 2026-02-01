El gol de Leandro Paredes en Boca vs. Newell’s por el Torneo Apertura 2026

Y un día, Leandro Paredes volvió a gritar un gol en La Bombonera. En el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura, el mediocampista y capitán de Boca se hizo cargo de la ejecución de un penal decisivo frente a Newell’s para sentenciar el 2-0 que liquidó el rumbo del encuentro.

La acción que derivó en el estallido de las tribunas ocurrió a los diez minutos de la etapa complementaria, luego de una jugada que necesitó de la tecnología Ángel Romero, en su primera intervención como jugador azul y oro, fue derribado en el límite del área grande por la defensa rosarina. Aunque inicialmente Darío Herrera sancionó tiro libre, el llamado del VAR corrigió la ubicación de la falta.

Con la jerarquía que lo caracteriza, Paredes tomó la pelota y fusiló a Gabriel Arias con un remate potente al centro, mientras el arquero volaba estérilmente hacia su poste izquierdo.

Se trata del segundo gol de Paredes desde su regreso al Xeneize. El primero también había sido de penal, en la derrota 2-1 ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2025. En cambio, el último festejo del campeón del mundo con la camiseta azul y oro en La Bombonera fue hace 13 años: cuando se impuso por 2-1ante Tigre, con un remate de fuera del área con asistencia de Juan Román Riquelme.

