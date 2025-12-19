Es tendencia:
logotipo del encabezado
Newell's

Roberto Sensini confirmó que Éver Banega no seguirá en Newell’s y su futuro es incierto

A sus 37 años, el futbolista que surgió de las inferiores de Boca, no continuará jugando en Newell's tras no renovar su contrato.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Éver Banega se va libre de Newell's.
© Prensa Newell'sÉver Banega se va libre de Newell's.

Llegó el final para Éver Banega. Después de haber vuelto a Newell’s Old Boys en enero de 2024, Roberto Sensini confirmó que el mediocampista de 37 años abandonará la institución de la que es fanático, y lo hará con el pase en su poder.

El rosarino tenía contrato hasta el 31 de diciembre de este año, y durante la conferencia de prensa que brindó el director deportivo de la Lepra, donde fueron presentados Favio Orsi y Sergio Gómez como nueva dupla técnica para reemplazar a Cristian Fabbiani, reveló la salida del ídolo.

“Con Éver estuvimos ayer reunidos. Él no va a seguir en el club, es una decisión de los dos, del jugador y del club”, indicó Sensini para terminar con el misterio respecto a la continuidad del mediocampista que pasó por la Selección Argentina, y que formó parte de los planteles que disputaron las ediciones de 2011, 2015 y 2016 de la Copa América, como así también el Mundial de Rusia 2018.

Así las cosas, el futbolista que afrontó 65 partidos, aportó 5 goles y brindó 9 asistencias en los últimos dos años donde vistió la camiseta rojinegra, en términos de rendimiento fue de mayor a menor, quedando muy marcado por el flojísimo presente deportivo del elenco leproso.

Tweet placeholder

El futuro de Éver Banega

Surgido de las inferiores de Boca, donde conquistó la Copa Libertadores en 2007, Éver Banega todavía no tiene definido dónde continuará con su carrera. Incluso, no se clarificó si buscará una nueva institución para seguir compitiendo como profesional o si colgará los botines.

Publicidad
AFA reveló el once ideal del Torneo Clausura 2025 con dos jugadores de Boca y River ausente

ver también

AFA reveló el once ideal del Torneo Clausura 2025 con dos jugadores de Boca y River ausente

Huracán fue embargado por una deuda millonaria que acarrea desde hace 8 años

ver también

Huracán fue embargado por una deuda millonaria que acarrea desde hace 8 años

DATOS CLAVES

  • Éver Banega abandonará Newell’s Old Boys tras finalizar su contrato el 31 de diciembre.
  • El mediocampista de 37 años disputó 65 partidos y marcó 5 goles desde 2024.
  • El director deportivo Roberto Sensini confirmó que el jugador se marcha como agente libre.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
Benedetto dijo que estuvo al borde del retiro y reveló dónde quiere jugar en 2026
Fútbol Argentino

Benedetto dijo que estuvo al borde del retiro y reveló dónde quiere jugar en 2026

Arde la tabla: así quedó la lucha por el descenso tras los triunfos de Aldosivi y Talleres por el Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Arde la tabla: así quedó la lucha por el descenso tras los triunfos de Aldosivi y Talleres por el Torneo Clausura

Benedetto rescindirá su contrato en Newell's tras 9 partidos y sin goles: el motivo
Fútbol Argentino

Benedetto rescindirá su contrato en Newell's tras 9 partidos y sin goles: el motivo

Newell’s despidió al Ogro Fabbiani
Fútbol Argentino

Newell’s despidió al Ogro Fabbiani

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo