Roberto Sensini confirmó que Éver Banega no seguirá en Newell’s y su futuro es incierto

Llegó el final para Éver Banega. Después de haber vuelto a Newell’s Old Boys en enero de 2024, Roberto Sensini confirmó que el mediocampista de 37 años abandonará la institución de la que es fanático, y lo hará con el pase en su poder.

El rosarino tenía contrato hasta el 31 de diciembre de este año, y durante la conferencia de prensa que brindó el director deportivo de la Lepra, donde fueron presentados Favio Orsi y Sergio Gómez como nueva dupla técnica para reemplazar a Cristian Fabbiani, reveló la salida del ídolo.

“Con Éver estuvimos ayer reunidos. Él no va a seguir en el club, es una decisión de los dos, del jugador y del club”, indicó Sensini para terminar con el misterio respecto a la continuidad del mediocampista que pasó por la Selección Argentina, y que formó parte de los planteles que disputaron las ediciones de 2011, 2015 y 2016 de la Copa América, como así también el Mundial de Rusia 2018.

Así las cosas, el futbolista que afrontó 65 partidos, aportó 5 goles y brindó 9 asistencias en los últimos dos años donde vistió la camiseta rojinegra, en términos de rendimiento fue de mayor a menor, quedando muy marcado por el flojísimo presente deportivo del elenco leproso.

El futuro de Éver Banega

Surgido de las inferiores de Boca, donde conquistó la Copa Libertadores en 2007, Éver Banega todavía no tiene definido dónde continuará con su carrera. Incluso, no se clarificó si buscará una nueva institución para seguir compitiendo como profesional o si colgará los botines.

