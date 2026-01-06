Ni Saralegui ni Blondel: el futbolista que Úbeda borró de Boca, pero igual podría jugar la Copa Libertadores

En el inicio de la pretemporada de Boca, el entrenador Claudio Úbeda decidió que los jugadores que regresaron de sus respectivos préstamos no sean tenidos en cuenta, por lo que deberán buscar nuevos horizontes para este año. Además, tomó la misma determinación con otros futbolistas del plantel.

Dentro de los nombres más importantes que no entran en los planes del DT aparecen Jabes Saralegui, quien volverá a ser cedido a Tigre por un año, y Lucas Blondel, el lateral derecho que espera ofertas para cambiar de aires. Más allá de estos nombres, hay otro borrado que cuenta con chances de jugar la próxima Copa Conmebol Libertadores.

Es que, Camilo Rey Domenech, volante central que debutó en el primer equipo de la mano de Fernando Gago, está en carpeta de Platense, ya que están interesados en ficharlo a préstamo por un año, con el objetivo de que sea una variante en la mitad de la cancha pensando en la doble competencia.

Desde el lado del Xeneize ven con buenos ojos esta posibilidad ya que el volante perdió terreno en la consideración de Úbeda y es por eso que a lo largo de la temporada 2025 sumó varios minutos en la Reserva de Mariano Herrón, con la que ganó dos títulos.

Camilo Rey Domenech podría pasar a Platense.

Así las cosas, en los próximos días el Calamar podría hacer una oferta formal para llevarse a préstamo al volante de 19 años en una temporada especial para la institución, ya que por primera vez en su historia disputará la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, por haber sido campeón del Torneo Apertura 2025.

En cuanto a Rey Domenech, la última vez que vio minutos en Primera División fue el 14 de febrero del año pasado, cuando fue titular en la victoria de Boca por 1 a 0 frente a Banfield en condición de visitante. Desde allí, no volvió volvió a ser convocado a causa de una lesión y luego bajó a Reserva en búsqueda de rodaje.

Platense busca a otros juveniles de Boca

Más allá de este interés por Rey Domenech, el Calamar puso sus ojos en la Reserva campeona de Boca. Es por eso que también están en carpeta otros tres juveniles que corren de atrás en la consideración de Úbeda y podrían realizar una oferta con el correr de los días.

Los mismos son el defensor central Mateo Mendía, quien también contaba con un sondeo de Peñarol de Uruguay, el mediocampista Santiago Dalmasso, que tiene tres partidos con el primer equipo, y el extremo Iker Zufiaurre, quien también tiene un puñado de encuentros en Primera.

Datos claves