Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Ni Saralegui ni Blondel: el futbolista que Úbeda borró de Boca, pero igual podría jugar la Copa Libertadores

Sin lugar en el mediocampo, el futbolista campeón con la Reserva de Herrón podría marcharse en los próximos días.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Camilo Rey Domenech, jugador de Boca.
© Getty ImagesCamilo Rey Domenech, jugador de Boca.

En el inicio de la pretemporada de Boca, el entrenador Claudio Úbeda decidió que los jugadores que regresaron de sus respectivos préstamos no sean tenidos en cuenta, por lo que deberán buscar nuevos horizontes para este año. Además, tomó la misma determinación con otros futbolistas del plantel. 

Dentro de los nombres más importantes que no entran en los planes del DT aparecen Jabes Saralegui, quien volverá a ser cedido a Tigre por un año, y Lucas Blondel, el lateral derecho que espera ofertas para cambiar de aires. Más allá de estos nombres, hay otro borrado que cuenta con chances de jugar la próxima Copa Conmebol Libertadores.

Es que, Camilo Rey Domenech, volante central que debutó en el primer equipo de la mano de Fernando Gago, está en carpeta de Platense, ya que están interesados en ficharlo a préstamo por un año, con el objetivo de que sea una variante en la mitad de la cancha pensando en la doble competencia. 

Desde el lado del Xeneize ven con buenos ojos esta posibilidad ya que el volante perdió terreno en la consideración de Úbeda y es por eso que a lo largo de la temporada 2025 sumó varios minutos en la Reserva de Mariano Herrón, con la que ganó dos títulos. 

Camilo Rey Domenech podría pasar a Platense.

Camilo Rey Domenech podría pasar a Platense.

Así las cosas, en los próximos días el Calamar podría hacer una oferta formal para llevarse a préstamo al volante de 19 años en una temporada especial para la institución, ya que por primera vez en su historia disputará la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, por haber sido campeón del Torneo Apertura 2025.

Publicidad

En cuanto a Rey Domenech, la última vez que vio minutos en Primera División fue el 14 de febrero del año pasado, cuando fue titular en la victoria de Boca por 1 a 0 frente a Banfield en condición de visitante. Desde allí, no volvió volvió a ser convocado a causa de una lesión y luego bajó a Reserva en búsqueda de rodaje. 

Sin refuerzos confirmados, los 13 jugadores que podrían irse de Boca en el mercado de pases esta semana

ver también

Sin refuerzos confirmados, los 13 jugadores que podrían irse de Boca en el mercado de pases esta semana

Platense busca a otros juveniles de Boca

Más allá de este interés por Rey Domenech, el Calamar puso sus ojos en la Reserva campeona de Boca. Es por eso que también están en carpeta otros tres juveniles que corren de atrás en la consideración de Úbeda y podrían realizar una oferta con el correr de los días. 

Los mismos son el defensor central Mateo Mendía, quien también contaba con un sondeo de Peñarol de Uruguay, el mediocampista Santiago Dalmasso, que tiene tres partidos con el primer equipo, y el extremo Iker Zufiaurre, quien también tiene un puñado de encuentros en Primera. 

Publicidad

Datos claves 

  • El entrenador Claudio Úbeda descartó a los jugadores que regresaron de sus préstamos en Boca.
  • Camilo Rey Domenech, de 19 años, es pretendido a préstamo por Platense para la Libertadores.
  • Jabes Saralegui será cedido nuevamente a Tigre por el periodo de un año.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Hay acuerdo entre River y Flamengo para que Matías Viña sea refuerzo

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Úbeda le bajó el pulgar y ahora deja Boca para jugar en un recién ascendido
Boca Juniors

Úbeda le bajó el pulgar y ahora deja Boca para jugar en un recién ascendido

Decisión unánime: el plan de Boca con todos los jugadores que volvieron de sus préstamos
Boca Juniors

Decisión unánime: el plan de Boca con todos los jugadores que volvieron de sus préstamos

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y más noticias
Boca Juniors

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y más noticias

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias
River Plate

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo