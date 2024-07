Darío Benedetto ya no es jugador de Boca Juniors tras rescindir su contrato este viernes. Luego de finiquitar su vínculo con el Xeneize, el delantero se despidió del club, no sin antes hablar al respecto y responder a las críticas que recibió en su segunda etapa.

El ‘Pipa’ habló en el Canal de Boca para defenderse de las críticas y despedirse del club. “Muchos me dicen vendehúmo, pero yo soy enfermo de este club y toda la vida fui enfermo de Boca. Cuando me tocó los primeros partidos lo vivía más como hincha que como un jugador“, aseguró.

“Al principio me costaba, fue algo muy lindo después de muchas críticas recibidas (3 goles ante Quilmes). Hace 5 partidos que me comía goles abajo del arco, la gente se ponía loca con razón. Vino en el momento más importante y eso me relajó”, contó sobre las críticas.

Sobre su paso por Boca, destacó las dos finales de Copa Libertadores que jugó, pese a no poder ganar el título. “Jugué dos finales de Libertadores, que para muchos está bien, aunque se perdieron. Uno más que nadie quiere ganar esa final, no se pudo dar, pero para uno como jugador es importantísimo. Pensar que estuviste entre los dos primeros, no se pudo dar. Fue algo que me quedó pendiente, pero fueron momentos increíbles“, sostuvo.

Y agregó al respecto: “Nunca me imaginé que iba a jugar una final de la Libertadores. Estoy muy agradecido y son momentos que los voy a recordar el día de mañana“.

El mensaje de despedida de Darío Benedetto a los hinchas de Boca

Tras la entrevista en el Canal de Boca, el delantero tomó el micrófono y habló ante la cámara dejándole un mensaje a los hinchas xeneizes en donde también pidió perdón por lo sucedido en esta segunda etapa.

“Quiero agradecerles a todos los hinchas, el cariño de ustedes me superó mucho y hoy soy Pipa Benedetto gracias a ustedes y al escudo de Boca. Gracias por el apoyo en las buenas y en las malas. Perdón si en algún momento me he equivocado, soy un ser humano y puedo cometer errores. Pero siempre di todo por la camiseta e hice lo mejor para el club. Hoy es un adiós y un ciclo cumplido“, dijo.

Los posibles destinos de Darío Benedetto tras su salida de Boca

Por el momento, no hay una oferta formal de algún club por Darío Benedetto. Tras rescindir con Boca, es agente libre, por lo que puede negociar directamente con cualquier institución que lo pretenda.

Según el periodista Federico Cristofanelli, Nacional de Uruguay está interesado en el ‘Pipa’. Así, podría jugar los octavos de final de la Copa Libertadores. No obstante, uno de los destinos que le gustaría al delantero sería el fútbol mexicano debido a su pasado por clubes como Xolos de Tijuana y América. No se descarta algún tipo de ofrecimiento de la MLS.