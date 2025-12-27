En Colombia afirman que el pase de Marino Hinestroza a Boca se frenó: el inesperado motivo

Una vez terminada la temporada, Boca pareció moverse muy rápido en el mercado de pases para abrochar a su primer refuerzo de cara al 2026 donde planea ser ambicioso al disputar la Copa Libertadores. En ese sentido, el primer apuntado fue Marino Hinestroza, con el que hay un acuerdo total, pero una pequeña traba no permite que se transforme en incorporación.

En los últimos días, el propio futbolista subió un posteo a su cuenta de Instagram con los colores azul y amarillo, dando a entender que era cuestión de horas su arribo a Argentina. Sin embargo, la semana siguió su transcurso y todavía no hay novedades sobre qué día llegará al país a realizarse la revisión médica y estampar la firma para convertirse en el primer fichaje de la temporada 2026.

Lo cierto es que en Colombia afirman que el arribo de Hinestroza a Boca se frenó por culpa de Atlético Nacional. Debido a una cuestión vinculada a lo económico, el elenco de Medellín le debe varios sueldos al extremo de 23 años y es el impedimento por el que todavía no se transformó en refuerzo del Xeneize, a pesar de que está todo pactado desde hace varios días entre las partes.

Marino Hinestroza, futbolista colombiano de Atlético Nacional, a detalles de ser jugador de Boca.

El conjunto colombiano pretende que Marino resigne la deuda para firmar cuanto antes con el gigante del fútbol argentino y así evitar hacer un fuerte desembolso financiero. Además, los medios deportivos del país hablan de un “juego sucio” al cambiar algunas pequeñas cláusulas en los contratos con el único fin de atrasar las negociaciones para que el jugador desista del monto.

La postura en Argentina es clara: Boca espera a Hinestroza. Aunque pretenden que esté lo antes posible en el predio para comenzar la pretemporada junto al resto del plantel, entienden la situación del futbolista. Sin embargo, todavía confían en que se resuelva en las próximas horas y pueda ser presentado como la primera incorporación tras desembolsar alrededor de 5 millones de dólares.

Publicidad

Publicidad

Marino Hinestroza, futbolista colombiano de Atlético Nacional, a detalles de ser jugador de Boca.

ver también En Italia sostienen que Paulo Dybala quiere seguir en Roma y Boca se aferra a la única alternativa para ficharlo

En definitiva, en Colombia sostienen que Atlético Nacional hace lo posible para dilatar la llegada de Hinestroza a Boca, únicamente para que el delantero perdone la deuda de varios salarios que no le pagaron durante este año. El principal motivo es “jugar” con la desesperación del protagonista y que desista de cobrar dicha suma de dinero, pero pareciera no ceder en la postura.

DATOS CLAVE

Atlético Nacional le adeuda varios meses de sueldo a Marino Hinestroza y dilata la operación para que desista de cobrar el monto.

a Marino Hinestroza y dilata la operación para que desista de cobrar el monto. En Colombia se acusa a la dirigencia colombiana de dilatar la firma y cambiar condiciones en la “letra chica” del contrato para presionar al jugador.

Hinestroza ya se despidió de sus compañeros y hasta realizó un posteo sugerente en Instagram con los colores azul y oro.

El objetivo de Juan Román Riquelme es que Hinestroza esté en Argentina el 2 de enero para iniciar la pretemporada.

Publicidad