En Italia sostienen que Paulo Dybala quiere seguir en Roma y Boca se aferra a la única alternativa para ficharlo

A pesar de que todavía faltan algunos meses, lentamente empieza a convertirse en la novela del año. El golpe sobre la mesa que generaría el arribo de Paulo Dybala para transformarse en refuerzo de Boca a mediados de 2026 es tan grande, que es un fichaje que se cocina a fuego lento y sin apuro. Sin embargo, podríamos estar ante un revés inesperado que llega desde Italia…

Desde hace tiempo se coquetea con la posibilidad de que llegue al Xeneize y cada vez toma más fuerza, lo que se incrementó considerablemente desde el retorno de Leandro Paredes al club de sus amores hace apenas 5 meses. No es un dato menor ya que el volante central podría ser la clave para destrabar cualquier problema y concretar la incorporación estelar de la Joya.

Lo cierto es que, según informó La Gazzetta dello Sport, la intención de Dybala es quedarse de por vida en Roma. En un claro objetivo de marcar la postura que surge desde Italia, el reconocido medio de comunicación reveló cuál sería el deseo del futbolista. Cabe recordar que Paulo queda libre el próximo 30 de junio y a partir del 1 de enero puede firmar un precontrato con cualquier equipo.

Paulo Dybala, futbolista argentino de Roma, pretendido por Boca.

No conforme con lo mencionado anteriormente, redobló la apuesta. “No quiere irse”, aseguró el medio europeo. En una línea similar, deslizó que el jugador busca extender su vínculo a un precio más bajo que le permita mantenerse en la capital del país. Pero claro, también admitió que Roma no realizó ninguna gestión para renovar el contrato del campeón del mundo en Qatar 2022.

“No ha habido conversaciones para extender su contrato por el momento y no hay ninguna prevista para el futuro inmediato”, sentenció La Gazzetta della Sport inmediatamente después. Por ese motivo, desde Boca apelan a la única alternativa posible para que se transforme en el fichaje estrella a mitad de año: que no renueve su vínculo con Roma y así repatriarlo a partir de julio.

Vale resaltar que Dybala y Oriana Sabatini serán padres por primera vez en marzo, lo que descartó totalmente la posibilidad de que haya un movimiento en este mercado de pases de principios de 2026. Pero a mediados de año ya no sería un impedimento y la información que se maneja en Argentina es clara: las chances de que Paulo juegue en Boca son más que concretas.

