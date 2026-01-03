Es hijo de un histórico de Boca, sufrió una grave lesión y se irá cedido a la Primera Nacional en busca de minutos

Todavía a la espera de refuerzos, el mercado de pases de Boca se mueve bajo la tarea de encontrarle destino a aquellos futbolistas que regresan de sus préstamos y no entran en la consideración del cuerpo técnico. En esa extensa lista figura Tomás Díaz, hijo del histórico Daniel Cata Díaz, quien ya armó las valijas nuevamente para continuar su carrera en el ascenso.

El volante de 24 años, categoría 2001, cerró su incorporación a Los Andes. El Milrayitas, que se prepara para una nueva temporada en la Primera Nacional para pelear por el ascenso a la Liga Profesional, ya lo presentó oficialmente en sus redes sociales. Con contrato en el Xeneize hasta fines de 2026, la operación se cerró a préstamo por un año y sin opción de compra, replicando la fórmula de sus cesiones anteriores en Almirante Brown y Atlanta.

Tweet placeholder

La búsqueda de continuidad y la sombra de una lesión

La carrera de Tomás no se presentó sencilla en sus inicios. A diferencia de su padre, es un zurdo que se desempeña de interno o extremo, posición en la que se formó en España, con pasos por las inferiores de clubes como Getafe, Real Madrid y Atlético, como consecuencia de la estadía del Cata en España.

Sin embargo, su consolidación en Primera de Boca se vio truncada: en 2023, cuando Jorge Almirón lo había promovido para entrenar con el plantel profesional de Boca, sufrió la rotura del tendón de Aquiles en su segunda práctica, lo que le impidió debutar oficialmente con la azul y oro (solo fue al banco de emergencia en los partidos de 2021 por el aislamiento del plantel).

Tras recuperarse, en 2024 buscó rodaje en Almirante Brown, donde tuvo un paso positivo: disputó 30 partidos y hasta se dio el lujo de enfrentar a Boca en Copa Argentina. Sin embargo, el 2025 no se mantuvo en la misma sintonía y significó un paso hacia atrás. Es que su cesión en Atlanta fue discreta: apenas sumó 14 presencias (396 minutos) y no logró convertir goles. Ahora, el desafío en Lomas de Zamora será volver a sentirse importante.

Publicidad

Publicidad

ver también Boca renovó contrato con DirecTV: los millones anuales que recibe por sponsors

ver también Bruno Valdez regresó a Boca y se sumó a la pretemporada pese al deseo de seguir en Cerro Porteño

Datos clave