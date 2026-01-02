Es tendencia:
Boca renovó contrato con DirecTV: los millones anuales que recibe por sponsors

El Xeneize renovó el vínculo comercial que expiraba el pasado 31 de diciembre. Detalles.

Por Joaquín Alis

Boca comenzó la pretemporada con energías renovadas, motivado por el regreso a la Copa Libertadores y con el objetivo de volver a ganar un título tras casi 3 años de sequía. De cara a esta temporada, el Xeneize presentó una novedosa renovación en su camiseta.

Al igual que en los últimos años, el equipo de la Ribera seguirá contando con DIRECTV en la espalda. La compañía de TV satelital dejaba de ser sponsor del club, ya que su contrato culminaba el 31 de diciembre de 2025, pero se confirmó la renovación por tres años más, teniendo vínculo actual hasta diciembre de 2029.

La operadora de TV pagaba 2.5 millones de dólares por año para aparecer en la indumentaria de Boca. Hasta el momento, desde la institución no hubo detalles sobre nuevos montos en esta renovación contractual que seguirá uniendo a la marca con el Xeneize.

En el último tiempo, Boca solo prescindió de DIRECTV en el Mundial de Clubes, debido a que la normativa de FIFA le impedía a los clubes mostrar publicidades en la espalda de la camiseta.

Cuáles son los sponsors de la camiseta de Boca

  • Adidas (indumentaria): 10 millones de dólares anuales + regalías con tope de 5,5 millones de dólares (hasta fines de 2029)
  • Betsson (frente): 7,5 millones de dólares anuales (hasta diciembre de 2028)
  • Cetrogar (mangas): 2 millones de dólares por temporada (hasta diciembre de 2026)
  • DIRECTV (espalda): 2.5 millones de dólares al año -según el contrato vigente hasta 31/12/25- (ahora hasta diciembre de 2029)
  • Total: 27.500.000 dólares al año
¿Cuándo vuelve a jugar Boca?

A falta de novedades sobre amistosos de pretemporada, Boca ya sabe cuándo volverá a la competencia oficial. El domingo 25 de enero, será local ante Deportivo Riestra por la fecha 1 del Torneo Apertura. Posteriormente, visitará a Estudiantes de La Plata en una fecha entre semana y luego volverá a La Bombonera para recibir a Newell’s.

DATOS CLAVE

  • DIRECTV renovó su contrato como sponsor de Boca el 31 de diciembre de 2025.
  • La empresa de TV paga 2.5 millones de dólares anuales por figurar en la espalda.
  • Boca debutará ante Deportivo Riestra el 25 de enero por el Torneo Apertura.
