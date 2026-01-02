Bruno Valdez regresó a Boca y se sumó a la pretemporada pese al deseo de seguir en Cerro Porteño

Pasaron las fiestas y dentro del mundo Boca no solo están buscando la manera de adquirir refuerzos para ir detrás de la Copa Libertadores, certamen al que vuelven después de dos temporadas, sino que también quieren deshacerse de aquellos jugadores que retornaron de sus préstamos y no tendrán lugar.

Claudio Úbeda, que fue ratificado por Juan Román Riquelme como el DT del Xeneize, está trabajando en conjunto con el presidente y con Marcelo Delgado en la conformación del plantel. De hecho, ya mantuvieron un diálogo con aquellos jugadores que se presentaron en Boca Predio para iniciar la pretemporada y que, de antemano, sabían que no iban a tener lugar.

Así como ocurrió con Jabes Saralegui, que está tratando de encontrar un futuro, mientras explica que quiere quedarse en Paraguay, la carrera de Bruno Valdez debe seguir en el Xeneize. Claro, como su préstamo en Cerro Porteño culminó el 31 de diciembre que pasó, tuvo que volver al club dueño de su pase. Sin embargo, tanto el futbolista como Jorge Bava, el DT del elenco paraguayo, quieren la continuidad.

“Me dijo que quiere contar conmigo, yo también le manifesté el deseo de seguir en Cerro”, manifestó el defensor nacido en Fernando de la Mora, a través de una entrevista con Radio Uno, de Paraguay, respecto a la charla que tuvo con el DT del elenco que viene de ganar el Torneo Clausura.

Antes de hacerse presente en el centro de entrenamiento que los de La Ribera poseen en la ciudad de Ezeiza, Valdez brindó una entrevista en otro programa radial de su país, donde expresó qué desea para el futuro, más allá de que mantiene firme la idea de seguir en el Ciclón: “Todavía no se llegó a un acuerdo. Si Boca toma la decisión de no tenerme en cuenta, veremos qué es lo que corresponde y qué es lo que me conviene a mí y también al club“, explicó el defensor en diálogo con La Gran Jugada.

Bruno Valdez cuando jugaba en Boca. (IMAGO / Pressinphoto)

Los números de Bruno Valdez en Cerro Porteño

En las casi dos temporadas que lleva en el elenco paraguayo, el defensor central de 33 años disputó un total de 39 partidos. En los mismos, no marcó goles, recibió seis tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad.

El paso de Bruno Valdez por Boca

Bruno Valdez llegó a Boca en enero de 2023, y si bien alternó entre la suplencia y la titularidad, alcanzó a disputar un total de 34 encuentros: no convirtió goles ni aportó asistencias. Recibió siete amonestaciones, dos expulsiones y sumó 2.367 minutos en cancha. Su contrato finaliza en diciembre de 2026.

