Es referente de Boca, quiere volver al club para ayudar a Riquelme y dijo que Julián Alvarez se parece a él

En la primera mitad de la década del 90, Boca tuvo algunos éxitos recordados, como por ejemplo la conquista del Apertura de 1992, como también la Copa Máster de ese mismo año y la Copa Nicolás Leoz. Alberto Márcico fue una figura importante de aquel equipo y se convirtió en palabra autorizada dentro del mundo boquense.

Siempre polémico y sin callarse nada, el Beto dialogó con Dupla Técnica y contó que le gustaría volver a Boca para ayudar a Juan Román Riquelme: “Jamás me ofrecieron ser manager de Boca. Como yo me peleé mucho con los dirigentes, me tienen miedo. Me gustaría meterme en Boca para ayudar a Román. Me gusta su manera de manejar el club. Me siento identificado porque es pueblo, es más popular”.

Además, agregó: “La última etapa no es buena de Riquelme. Compró buenos jugadores pero no le rindieron y los técnicos no estuvieron a la altura. Tuvo mejores planteles que ahora pero no lo pudo demostrar. Tiene que encontrar un técnico. Su etapa como vice fue buena pero ahora como presidente van a ser 3 años que Boca no tiene un título”.

La recomendación de Márcico para Paredes

El referente del Xeneize se refirió a la conducta de Leandro Paredes en cancha y le dio una recomendación: “Paredes tiene que tener cuidado cuando les habla a los árbitros porque, un día, se va a correr la bola y se va a comer una tarjeta roja. Por ser campeón del mundo no es que podés hablar con total autoridad porque acá te la hacen pagar. Cuando ves que habla con los árbitros decís ´a este lo echan en cualquier momento´”.

Críticas a Palacios y Cavani

Beto explicó por qué Carlos Palacios no puede jugar de enganche: “El enganche se forma. Tiene que tener buena técnica, buen control, es un lindo puesto. Velasco tiene todo para ser enganche. Carlos Palacios no puede ser enganche porque tiene poco cambio de ritmo. Es bueno técnicamente pero no tiene ida y vuelta”.

Por otro lado, se refirió a Edinson Cavani: “Al principio anduvo bien. Ahora debería tener una reunión con Román y ver. Si no juega no es importante, pagar menos por un jugador que no juega no sirve. No te sirve un jugador que va a jugar tan poco como jugó Cavani. Cuando estuvo bien la rompió y es uno de los mejores delanteros que tuvo el futbol mundial pero tiene todo su límite también. Lo mismo Herrera, son jugadores grandes que se lesionan mucho”.

Respaldo a Úbeda

“Está bien que siga Úbeda pero tiene que tener un ayudante al lado. Perdió la cabeza que era Miguel Russo, ahora es él y va a necesitar un ayudante para el trabajo del día a día y para consultar. Yo hablaría con Román para consensuar quién podría ser. Contra Racing se equivoca en el cambio de Zeballos y capaz que si tiene un tipo al lado que puede dialogar capaz no hace el cambio. Yo no lo critiqué mucho por el cambio, pero era por Palacios no por Zeballos”, afirmó Márcico.

Julián Alvarez y Echeverri

Márcico afirmó: “Uno de los que se parece a mi es Julián Alvarez. Tiene ritmo e ida y vuelta. Le pega con izquierda, con derecha, sale a los costados, te hace jugar al equipo, recupera pelotas”.

Por otro lado, se refirió a Claudio Echeverri: “Echeverri no estaba preparado para irse a Europa. Para mi es un jugador extraordinario, va a ser el próximo 10 de la Selección Argentina. Pero se estancó terriblemente”.

