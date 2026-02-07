Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Boca hoy: Edinson Cavani descartado, oferta formal por Cetré y más

Las novedades del Xeneize en este sábado 7 de febrero de 2025.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Edinson Cavani, delantero de Boca.
© GettyEdinson Cavani, delantero de Boca.

La jornada del sábado 7 de febrero tiene a Boca Juniors ultimando detalles para enfrentar a Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani. El equipo de la Ribera ya tiene definida la lista de convocados y Claudio Ubeda cuenta con un 11 inicial en su cabeza ante el mar de bajas. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Edinson Cavani no concentra para el duelo entre Boca y Vélez

Después de una semana completa sin actividad e ideal para recuperar futbolistas, este domingo Boca visita a Vélez por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. Con múltiples bajas por distintas lesiones en la zona ofensiva, todo indicaba que iba a contar con algunos regresos importantes, pero finalmente Edinson Cavani no está entre los concentrados para el compromiso del fin de semana.

El delantero uruguayo es una de las principales ausencias que tiene el Xeneize desde que comenzó el año, sin mencionar sus constantes cuestiones físicas durante 2025. Sin embargo, durante la semana trabajó con mayor normalidad y por momentos parecía que iba a integrar la nómina de convocados, pero a la hora de la verdad Claudio Úbeda no lo incluyó en la lista definitiva.

Boca hizo llegar una oferta formal a Estudiantes por Cetré

Tan solo unas horas después que se diera a conocer que Estudiantes de La Plata pretendía recibir 3.5 millones de dólares por el cincuenta por ciento de la ficha de Edwuin Cetré, desde Boca hicieron llegar una oferta formal que supera esas pretensiones y pondría al delantero colombiano a un paso de sumarse como refuerzo.

Según pudo saber BOLAVIP, el Xeneize ofertó 4 millones de dólares por la mitad del pase que pertenece al Pincha, siendo el otro porcentaje todavía propiedad del Deportivo Independiente de Medellín, club en el que el extremo se desempeñó entre 2023 y 2024.

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Chicho Serna le pidió a Riquelme un refuerzo para Boca: "Tiene todas las cualidades"
Boca Juniors

Chicho Serna le pidió a Riquelme un refuerzo para Boca: "Tiene todas las cualidades"

Boca hizo llegar una oferta formal a Estudiantes por Cetré
Boca Juniors

Boca hizo llegar una oferta formal a Estudiantes por Cetré

Boca hoy: formación vs. Vélez, habló Guillermo y cuánto piden por Cetré
Boca Juniors

Boca hoy: formación vs. Vélez, habló Guillermo y cuánto piden por Cetré

El jefe de Alpine ya le comunicó a Colapinto y Gasly sus objetivos para la F1 2026
FÓRMULA 1

El jefe de Alpine ya le comunicó a Colapinto y Gasly sus objetivos para la F1 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo