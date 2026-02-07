Boca hoy: Edinson Cavani descartado, oferta formal por Cetré y más

La jornada del sábado 7 de febrero tiene a Boca Juniors ultimando detalles para enfrentar a Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani. El equipo de la Ribera ya tiene definida la lista de convocados y Claudio Ubeda cuenta con un 11 inicial en su cabeza ante el mar de bajas. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Edinson Cavani no concentra para el duelo entre Boca y Vélez

Después de una semana completa sin actividad e ideal para recuperar futbolistas, este domingo Boca visita a Vélez por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. Con múltiples bajas por distintas lesiones en la zona ofensiva, todo indicaba que iba a contar con algunos regresos importantes, pero finalmente Edinson Cavani no está entre los concentrados para el compromiso del fin de semana.

El delantero uruguayo es una de las principales ausencias que tiene el Xeneize desde que comenzó el año, sin mencionar sus constantes cuestiones físicas durante 2025. Sin embargo, durante la semana trabajó con mayor normalidad y por momentos parecía que iba a integrar la nómina de convocados, pero a la hora de la verdad Claudio Úbeda no lo incluyó en la lista definitiva.

Boca hizo llegar una oferta formal a Estudiantes por Cetré

Tan solo unas horas después que se diera a conocer que Estudiantes de La Plata pretendía recibir 3.5 millones de dólares por el cincuenta por ciento de la ficha de Edwuin Cetré, desde Boca hicieron llegar una oferta formal que supera esas pretensiones y pondría al delantero colombiano a un paso de sumarse como refuerzo.

Según pudo saber BOLAVIP, el Xeneize ofertó 4 millones de dólares por la mitad del pase que pertenece al Pincha, siendo el otro porcentaje todavía propiedad del Deportivo Independiente de Medellín, club en el que el extremo se desempeñó entre 2023 y 2024.