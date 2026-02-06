Es tendencia:
Boca Juniors

Edinson Cavani no concentra para el duelo entre Boca y Vélez por el Torneo Apertura

El delantero uruguayo volvió a quedar fuera de la nómina y sigue siendo baja para la cuarta jornada del campeonato.

Por Nahuel De Hoz

Edinson Cavani, delantero de Boca.
Después de una semana completa sin actividad e ideal para recuperar futbolistas, este domingo Boca visita a Vélez por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. Con múltiples bajas por distintas lesiones en la zona ofensiva, todo indicaba que iba a contar con algunos regresos importantes, pero finalmente Edinson Cavani no está entre los concentrados para el compromiso del fin de semana.

El delantero uruguayo es una de las principales ausencias que tiene el Xeneize desde que comenzó el año, sin mencionar sus constantes cuestiones físicas durante 2025. Sin embargo, durante la semana trabajó con mayor normalidad y por momentos parecía que iba a integrar la nómina de convocados, pero a la hora de la verdad Claudio Úbeda no lo incluyó en la lista definitiva.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Cavani no concentra por su falta de ritmo futbolístico. A raíz del largo periodo de tiempo que lleva alejado de las canchas, unas pocas prácticas a la par de sus compañeros no fueron suficientes para que el entrenador confíe en su experiencia para que salte al campo de juego del Estadio José Amalfitani donde Boca enfrentará a Vélez este domingo.

Edinson Cavani, delantero de Boca.

Cabe recordar que el Matador transita la recuperación de una fuerte molestia en la zona lumbar, que le impidió estar con el equipo durante los primeros partidos de la temporada. Tal como informó Boca a través de sus redes sociales oficiales, padece lumbalgia, dolor que le llevó tiempo dejar atrás. Ahora ya recuperado y habiendo sumado ensayos a la par, aguarda por ser convocado por Úbeda.

Aunque se insinuó con su presencia ante el Fortín, ya quedó totalmente descartada. A partir de este momento, todos los cañones apuntan a que su regreso sea frente a Platense el próximo domingo 15 de febrero en La Bombonera. Sin embargo, todo depende de que su evolución continúe siendo favorable y se mantenga entrenando junto al resto del plantel profesional.

Edinson Cavani, delantero uruguayo de Boca. (Getty Images)

Un dato importante a destacar es que el último partido de Cavani fue el 30 de noviembre, en la victoria de Boca por 1-0 contra Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. En aquel encuentro disputó 27 minutos y luego se volvió a resentir de la lumbalgia en la semifinal ante Racing mientras realizaba los trabajos precompetitivos a un costado del campo de juego.

DATOS CLAVE

  • Edinson Cavani no integra la lista de convocados de Boca de cara al duelo frente a Vélez por el Torneo Apertura 2026.
  • Según pudo saber BOLAVIP, se debe a la falta de ritmo futbolístico a raíz de su extensa ausencia sobre el campo de juego.
  • El último partido de Cavani fue el 30 de noviembre de 2025 y este año no pudo disputar ni un minuto de juego.
