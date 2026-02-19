Gustavo Alfaro tuvo una influencia secreta en la llegada de Adam Bareiro a Boca

Adam Bareiro es nuevo refuerzo de Boca luego de una semana de negociaciones entre el Xeneize y Fortaleza. El futbolista paraguayo dejará el recientemente descendido a la Serie B de Brasil y se sumará al plantel boquense como tercera cara nueva, detrás de Ángel Romero y Santiago Ascacibar.

El ex River llegará a cambio de 3 millones de dólares por el 100% del pase, y se pondrá a disposición del plantel luego del partido ante Racing, ya que Bareiro llegará este viernes al país para realizarse la revisión médica y la firma de su contrato.

Tras la confirmación de su arribo a Brandsen 805, comenzaron a trascender detalles de sobre la forma en la que se llevaron a cabo las negociaciones. Lo que se conoció es que uno de los protagonistas inesperados para que la llegada de Bareiro a Boca prospere fue Gustavo Alfaro.

Ex entrenador del Xeneize y actual de la Selección de Paraguay, tuvo un rol preponderante en el arribo de Adam Bareiro al club de la Ribera. Resulta que Alfaro le pidió al delantero guaraní que sume minutos en un equipo de primera división. Con el descenso de Fortaleza, la posibilidad para estar en el Mundial dependía directamente de un cambio de equipo.

Esto generó que Bareiro elija priorizar la posibilidad de estar en la próxima Copa del Mundo con Paraguay, volviendo al fútbol argentino, pero cruzando de vereda para jugar en Boca tras su paso por River. Así, la charla que tuvo Gustavo Alfaro con Adam Bareiro fue determinante para que el ex San Lorenzo ponga al club de la Ribera como su próximo destino.

Así anunció Boca la llegada de Adam Bareiro

Mediante la cuenta Esto es Boca, en la que el Xeneize anuncia los refuerzos y movimientos de mercado, se confirmó la llegada de Adam Bareiro al club. “Adam Bareiro llegará mañana por la mañana al país para realizarse los estudios médicos correspondientes y, de no surgir inconvenientes, se convertirá en jugador de Boca“, expresaron en X (ex Twitter).

El presente de Bareiro en Brasil

El atacante de 29 años viene de convertir un gol en la victoria 2-0 de Fortaleza sobre Ferroviario, por la ida de las semifinales del Campeonato Cearense. Se trató de su cuarto gol en los ocho encuentros que lleva disputados este año. Aunque este último contó con un detalle que permite entenderse como un guiño hacia Juan Román Riquelme: lo celebró realizando el Topo Gigio, gesto que no pasó desapercibido.

Tras el partido, cuando las negociaciones con Boca todavía no estaban cerradas, el propio Bareiro rompió el silencio al ser consultado sobre su futuro. “Tengo la cabeza acá. Fortaleza confió en mí y soy agradecido. Si estoy pasando un buen presente es gracias al club, a la gente y a mis compañeros”, declaró. Y continuó: “Cuando el nivel es alto, es bueno que otros equipos se fijen, pero eso se maneja entre clubes y mi representante”.

Desde su llegada al club, a mediados del año pasado, el paraguayo jugó 31 encuentros, festejó en 11 oportunidades y otorgó dos asistencias. Su mejor versión la alcanzó sobre el cierre del año pasado, bajo las órdenes de Martín Palermo. No obstante, sus números no fueron suficientes para evitar el descenso a la Serie B.

De todas formas, ahora con Thiago Carpini como entrenador, Bareiro continúa con la flechita para arriba con el objetivo de devolver a Fortaleza a la élite nacional, salvo que Boca se lo lleve para que replique lo mismo en la Copa Libertadores.

