Eduardo Domínguez se va de Estudiantes: será nuevo DT de Atlético Mineiro

El entrenador se despedirá el viernes, cuando reciba a Sarmiento en UNO. Será el reemplazante de Jorge Sampaoli.

Por Joaquín Alis

En pleno desarrollo del Torneo Apertura y a un mes y medio del inicio de la Copa Libertadores, Eduardo Domínguez se irá de Estudiantes. El entrenador llegó a un acuerdo con Atlético Mineiro para ser el reemplazante de Jorge Sampaoli, que dejó su cargo días atrás.

Según pudo saber BOLAVIP, este viernes, el estratega dirigirá su último partido en el Estadio UNO ante Sarmiento. Posteriormente, rescindirá su vínculo contractual (ejecutando la cláusula) con el Pincha y asumirá en el gigante brasileño.

Domínguez se hará cargo de la dirección técnica de Atlético Mineiro y firmará su nuevo contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. El objetivo será mejorar el rendimiento del equipo después del mal arranque y ser competitivo tanto en el Brasileirao como en la Copa Sudamericana.

Mineiro acumula apenas dos puntos luego de tres partidos disputados en el campeonto brasileño. Su campaña comenzó con un empate 2 a 2 con Palmeiras y lo siguió una derrota 1-0 ante Bragantino y un empate 3 a 3 con el recién ascendido Remo.

Los números de Eduardo Domínguez en Estudiantes

Desde su llegada al elenco platense a principios de 2023, el entrenador lleva dirigidos un total de 163 partidos, con un saldo de 74 victorias, 44 empates y 45 derrotas. Además, ganó 5 títulos a nivel local.

DATOS CLAVE

  • Eduardo Domínguez dejará Estudiantes para dirigir al club brasileño Atlético Mineiro.
  • El entrenador dirigirá su último partido ante Sarmiento este viernes en Estadio UNO.
  • Domínguez firmará un nuevo contrato con Mineiro hasta el 31 de diciembre de 2027.
