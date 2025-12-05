Así quedó el grupo de la Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro para el Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026, el primero en ser organizado por tres países (Estados Unidos, México y Canadá), de 48 selecciones, 12 grupos y que tendrá la fase de 16avos de final. En ese contexto, la Paraguay de Gustavo Alfaro formará parte del Grupo D.
En el Grupo D, Paraguay tendrá como rivales a las selecciones de Estados Unidos, Australia y el ganador del Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo). Se conocerá el orden de los enfrentamientos y las sedes de los mismos el próximo sábado, cuando FIFA termine la planificación de la Fase de Grupos.
Inicialmente, Paraguay había sido sorteada para formar parte del Grupo C, pero como allí se encuentra Brasil, fue salteada al siguiente grupo, donde se encontró con una de las selecciones anfitrionas de la Copa del Mundo.
Todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026
- Estados Unidos
- México
- Canadá
- Argentina
- Japón
- Nueva Zelanda
- Irán
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Jordania
- Brasil
- Ecuador
- Australia
- Uruguay
- Paraguay
- Colombia
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde
- Sudáfrica
- Qatar
- Inglaterra
- Arabia Saudita
- Costa de Marfil
- Senegal
- Francia
- Croacia
- Portugal
- Noruega
- Alemania
- Países Bajos
- Bélgica
- Austria
- España
- Suiza
- Escocia
- Panamá
- Haití
- Curazao
Los estadios donde se jugará el Mundial 2026
- Ciudad de México: Estadio Azteca (83,264 espectadores)
- Guadalajara: Estadio Akron (46,355 espectadores)
- Monterrey: Estadio BBVA (51,000 espectadores)
- Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (71,000 espectadores)
- Boston: Gillette Stadium (68,756 espectadores)
- Dallas: AT&T Stadium (80,000 espectadores)
- Houston: NRG Stadum (72,220 espectadores)
- Kansas City: Arrowhead Stadium (76,416 espectadores)
- Los Angeles: SoFi Stadium (70,000 espectadores)
- Miami: Hard Rock Stadium (65,326 espectadores)
- New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500 espectadores)
- Philadelphia: Lincoln Financial Field (67,594 espectadores)
- San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (68,500 espectadores)
- Seattle: Lumen Field (72,000 espectadores)
- Toronto: BMO Field (30,000 espectadores)
- Vancouver: BC Place (54,500 espectadores)
Así se jugará el Mundial 2026
Fase de grupos
Jueves, 11 de junio 2026
- Partido 1 – Grupo A (México #1) – Estadio Azteca Ciudad de México
- Partido 2 – Grupo A – Estadio Guadalajara
Viernes, 12 de junio 2026
- Partido 3 – Grupo B (Canadá #1) – Toronto Stadium
- Partido 4 – Grupo D (EE.UU. #1) – Los Angeles Stadium
Sábado, 13 de junio 2026
- Partido 5 – Grupo C – Boston Stadium
- Partido 6 – Grupo D – BC Place Vancouver
- Partido 7 – Grupo C – Nueva York Nueva Jersey Stadium
- Partido 8 – Grupo B – San Francisco Bay Area Stadium
Domingo, 14 de junio 2026
- Partido 9 – Grupo E – Philadelphia Stadium
- Partido 10 – Grupo E – Houston Stadium
- Partido 11 – Grupo F – Dallas Stadium
- Partido 12 – Grupo F – Estadio Monterrey
Lunes, 15 de junio 2026
- Partido 13 – Grupo H – Miami Stadium
- Partido 14 – Grupo H – Atlanta Stadium
- Partido 15 – Grupo G – Los Angeles Stadium
- Partido 16 – Grupo G – Seattle Stadium
Martes, 16 de junio 2026
- Partido 17 – Grupo I – New York New Jersey Stadium
- Partido 18 – Grupo I – Boston Stadium
- Partido 19 – Grupo J – Kansas City Stadium
- Partido 20 – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium
Miércoles, 17 de junio 2026
- Partido 21 – Grupo L – Toronto Stadium
- Partido 22 – Grupo L – Dallas Stadium
- Partido 23 – Grupo K – Houston Stadium
- Partido 24 – Grupo K – Estadio Azteca Ciudad de México
Jueves, 18 de junio 2026
- Partido 25 – Grupo A – Atlanta Stadium
- Partido 26 – Grupo B – Los Angeles Stadium
- Partido 27 – Grupo B (Canadá #2) – BC Place Vancouver
- Partido 28 – Grupo A (México #2) – Estadio Guadalajara
Viernes, 19 de junio 2026
- Partido 29 – Grupo C – Philadelphia Stadium
- Partido 30 – Grupo C – Boston Stadium
- Partido 31 – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium
- Partido 32 – Grupo D (EE.UU. #2) – Seattle Stadium
Sábado, 20 de junio 2026
- Partido 33 – Grupo E – Toronto Stadium
- Partido 34 – Grupo E – Kansas City Stadium
- Partido 35 – Grupo F – Houston Stadium
- Partido 36 – Grupo F – Estadio Monterrey
Domingo, 21 de junio 2026
- Partido 37 – Grupo H – Miami Stadium
- Partido 38 – Grupo H – Atlanta Stadium
- Partido 39 – Grupo G – Los Angeles Stadium
- Partido 40 – Grupo G – BC Place Vancouver
Lunes, 22 de junio 2026
- Partido 41 – Grupo I – Nueva York Nueva Jersey Stadium
- Partido 42 – Grupo I – Philadelphia Stadium
- Partido 43 – Grupo J – Dallas Stadium
- Partido 44 – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium
Martes, 23 de junio 2026
- Partido 45 – Grupo L – Boston Stadium
- Partido 46 – Grupo L – Toronto Stadium
- Partido 47 – Grupo K – Houston Stadium
- Partido 48 – Grupo K – Estadio Guadalajara
Miércoles, 24 de junio 2026
- Partido 49 – Grupo C – Miami Stadium
- Partido 50 – Grupo C – Atlanta Stadium
- Partido 51 – Grupo B (Canadá #3) – BC Place Vancouver
- Partido 52 – Grupo B – Seattle Stadium
- Partido 53 – Grupo A (México #3) – Estadio Azteca Ciudad de México
- Partido 54 – Grupo A – Estadio Monterrey
Jueves, 25 de junio 2026
- Partido 55 – Grupo E – Philadelphia Stadium
- Partido 56 – Grupo E – New York New Jersey Stadium
- Partido 57 – Grupo F – Dallas Stadium
- Partido 58 – Grupo F – Kansas City Stadium
- Partido 59 – Grupo D (EE.UU. #3) – Los Angeles Stadium
- Partido 60 – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium
Viernes, 26 de junio 2026
- Partido 61 – Grupo I – Boston Stadium
- Partido 62 – Grupo I – Toronto Stadium
- Partido 63 – Grupo G – Seattle Stadium
- Partido 64 – Grupo G – BC Place Vancouver
- Partido 65 – Grupo H – Houston Stadium
- Partido 66 – Grupo H – Estadio Guadalajara
Sábado, 27 de junio 2026
- Partido 67 – Grupo L – New York New Jersey Stadium
- Partido 68 – Grupo L – Philadelphia Stadium
- Partido 69 – Grupo J – Kansas City Stadium
- Partido 70 – Grupo J – Dallas Stadium
- Partido 71 – Grupo K – Miami Stadium
- Partido 72 – Grupo K – Atlanta Stadium
16avos de final
Domingo, 28 de junio 2026
- Partido 73 – 1º Grupo A v 2º Grupo B – Los Angeles Stadium
Lunes, 29 de junio 2026
- Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F – Boston Stadium
- Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C – Estadio Monterrey
- Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F – Houston Stadium
Martes, 30 de junio 2026
- Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H – New York New Jersey Stadium
- Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I – Dallas Stadium
- Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I – Estadio Azteca Mexico City
Miércoles, 1 de julio 2026
- Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K – Atlanta Stadium
- Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J – San Francisco Bay Area Stadium
- Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J – Seattle Stadium
Jueves, 2 de julio 2026
- Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L – Toronto Stadium
- Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J – Los Angeles Stadium
- Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J – BC Place Vancouver
Viernes, 3 de julio 2026
- Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H – Miami Stadium
- Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L – Kansas City Stadium
- Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G – Dallas Stadium
Octavos de final
Sábado, 4 de julio 2026
- Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 – Philadelphia Stadium
- Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 – Houston Stadium
Domingo, 5 de julio 2026
- Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 – New York New Jersey Stadium
- Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 – Estadio Azteca Ciudad de México
Lunes, 6 de julio 2026
- Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 – Dallas Stadium
- Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 – Seattle Stadium
Martes, 7 de julio 2026
- Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 – Atlanta Stadium
- Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 – BC Place Vancouver
Cuartos de final
Jueves, 9 de julio 2026
- Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 – Boston Stadium
Viernes, 10 de julio 2026
- Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 – Los Angeles Stadium
Sábado, 11 de julio 2026
- Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 – Miami Stadium
- Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 – Kansas City Stadium
Semifinales
Martes, 14 de julio 2026
- Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 – Dallas Stadium
Miércoles, 15 de julio 2026
- Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 – Atlanta Stadium
Tercer puesto
Sábado, 18 de julio 2026
- Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 – Miami Stadium
Final
Domingo, 19 de julio 2026
- Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 – Nueva York Nueva Jersey Stadium