Así quedó el grupo de la Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro para el Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026, el primero en ser organizado por tres países (Estados Unidos, México y Canadá), de 48 selecciones, 12 grupos y que tendrá la fase de 16avos de final. En ese contexto, la Paraguay de Gustavo Alfaro formará parte del Grupo D.

En el Grupo D, Paraguay tendrá como rivales a las selecciones de Estados Unidos, Australia y el ganador del Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo). Se conocerá el orden de los enfrentamientos y las sedes de los mismos el próximo sábado, cuando FIFA termine la planificación de la Fase de Grupos.

Inicialmente, Paraguay había sido sorteada para formar parte del Grupo C, pero como allí se encuentra Brasil, fue salteada al siguiente grupo, donde se encontró con una de las selecciones anfitrionas de la Copa del Mundo.

Todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026

Estados Unidos México Canadá Argentina Japón Nueva Zelanda Irán Uzbekistán Corea del Sur Jordania Brasil Ecuador Australia Uruguay Paraguay Colombia Marruecos Túnez Egipto Argelia Ghana Cabo Verde Sudáfrica Qatar Inglaterra Arabia Saudita Costa de Marfil Senegal Francia Croacia Portugal Noruega Alemania Países Bajos Bélgica Austria España Suiza Escocia Panamá Haití Curazao

Los estadios donde se jugará el Mundial 2026

Ciudad de México: Estadio Azteca (83,264 espectadores)

Guadalajara: Estadio Akron (46,355 espectadores)

Monterrey: Estadio BBVA (51,000 espectadores)

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (71,000 espectadores)

Boston: Gillette Stadium (68,756 espectadores)

Dallas: AT&T Stadium (80,000 espectadores)

Houston: NRG Stadum (72,220 espectadores)

Kansas City: Arrowhead Stadium (76,416 espectadores)

Los Angeles: SoFi Stadium (70,000 espectadores)

Miami: Hard Rock Stadium (65,326 espectadores)

New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500 espectadores)

Philadelphia: Lincoln Financial Field (67,594 espectadores)

San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (68,500 espectadores)

Seattle: Lumen Field (72,000 espectadores)

Toronto: BMO Field (30,000 espectadores)

Vancouver: BC Place (54,500 espectadores)

Así se jugará el Mundial 2026

Fase de grupos

Jueves, 11 de junio 2026

Partido 1 – Grupo A (México #1) – Estadio Azteca Ciudad de México

Partido 2 – Grupo A – Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio 2026

Partido 3 – Grupo B (Canadá #1) – Toronto Stadium

Partido 4 – Grupo D (EE.UU. #1) – Los Angeles Stadium

Sábado, 13 de junio 2026

Partido 5 – Grupo C – Boston Stadium

Partido 6 – Grupo D – BC Place Vancouver

Partido 7 – Grupo C – Nueva York Nueva Jersey Stadium

Partido 8 – Grupo B – San Francisco Bay Area Stadium

Domingo, 14 de junio 2026

Partido 9 – Grupo E – Philadelphia Stadium

Partido 10 – Grupo E – Houston Stadium

Partido 11 – Grupo F – Dallas Stadium

Partido 12 – Grupo F – Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio 2026

Partido 13 – Grupo H – Miami Stadium

Partido 14 – Grupo H – Atlanta Stadium

Partido 15 – Grupo G – Los Angeles Stadium

Partido 16 – Grupo G – Seattle Stadium

Martes, 16 de junio 2026

Partido 17 – Grupo I – New York New Jersey Stadium

Partido 18 – Grupo I – Boston Stadium

Partido 19 – Grupo J – Kansas City Stadium

Partido 20 – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles, 17 de junio 2026

Partido 21 – Grupo L – Toronto Stadium

Partido 22 – Grupo L – Dallas Stadium

Partido 23 – Grupo K – Houston Stadium

Partido 24 – Grupo K – Estadio Azteca Ciudad de México

Jueves, 18 de junio 2026

Partido 25 – Grupo A – Atlanta Stadium

Partido 26 – Grupo B – Los Angeles Stadium

Partido 27 – Grupo B (Canadá #2) – BC Place Vancouver

Partido 28 – Grupo A (México #2) – Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio 2026

Partido 29 – Grupo C – Philadelphia Stadium

Partido 30 – Grupo C – Boston Stadium

Partido 31 – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium

Partido 32 – Grupo D (EE.UU. #2) – Seattle Stadium

Sábado, 20 de junio 2026

Partido 33 – Grupo E – Toronto Stadium

Partido 34 – Grupo E – Kansas City Stadium

Partido 35 – Grupo F – Houston Stadium

Partido 36 – Grupo F – Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio 2026

Partido 37 – Grupo H – Miami Stadium

Partido 38 – Grupo H – Atlanta Stadium

Partido 39 – Grupo G – Los Angeles Stadium

Partido 40 – Grupo G – BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio 2026

Partido 41 – Grupo I – Nueva York Nueva Jersey Stadium

Partido 42 – Grupo I – Philadelphia Stadium

Partido 43 – Grupo J – Dallas Stadium

Partido 44 – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium

Martes, 23 de junio 2026

Partido 45 – Grupo L – Boston Stadium

Partido 46 – Grupo L – Toronto Stadium

Partido 47 – Grupo K – Houston Stadium

Partido 48 – Grupo K – Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio 2026

Partido 49 – Grupo C – Miami Stadium

Partido 50 – Grupo C – Atlanta Stadium

Partido 51 – Grupo B (Canadá #3) – BC Place Vancouver

Partido 52 – Grupo B – Seattle Stadium

Partido 53 – Grupo A (México #3) – Estadio Azteca Ciudad de México

Partido 54 – Grupo A – Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio 2026

Partido 55 – Grupo E – Philadelphia Stadium

Partido 56 – Grupo E – New York New Jersey Stadium

Partido 57 – Grupo F – Dallas Stadium

Partido 58 – Grupo F – Kansas City Stadium

Partido 59 – Grupo D (EE.UU. #3) – Los Angeles Stadium

Partido 60 – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium

Viernes, 26 de junio 2026

Partido 61 – Grupo I – Boston Stadium

Partido 62 – Grupo I – Toronto Stadium

Partido 63 – Grupo G – Seattle Stadium

Partido 64 – Grupo G – BC Place Vancouver

Partido 65 – Grupo H – Houston Stadium

Partido 66 – Grupo H – Estadio Guadalajara

Sábado, 27 de junio 2026

Partido 67 – Grupo L – New York New Jersey Stadium

Partido 68 – Grupo L – Philadelphia Stadium

Partido 69 – Grupo J – Kansas City Stadium

Partido 70 – Grupo J – Dallas Stadium

Partido 71 – Grupo K – Miami Stadium

Partido 72 – Grupo K – Atlanta Stadium

16avos de final

Domingo, 28 de junio 2026

Partido 73 – 1º Grupo A v 2º Grupo B – Los Angeles Stadium

Lunes, 29 de junio 2026

Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F – Boston Stadium

Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C – Estadio Monterrey

Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F – Houston Stadium

Martes, 30 de junio 2026

Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H – New York New Jersey Stadium

Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I – Dallas Stadium

Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I – Estadio Azteca Mexico City

Miércoles, 1 de julio 2026

Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K – Atlanta Stadium

Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J – San Francisco Bay Area Stadium

Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J – Seattle Stadium

Jueves, 2 de julio 2026

Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L – Toronto Stadium

Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J – Los Angeles Stadium

Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J – BC Place Vancouver

Viernes, 3 de julio 2026

Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H – Miami Stadium

Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L – Kansas City Stadium

Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G – Dallas Stadium

Octavos de final

Sábado, 4 de julio 2026

Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 – Philadelphia Stadium

Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 – Houston Stadium

Domingo, 5 de julio 2026

Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 – New York New Jersey Stadium

Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 – Estadio Azteca Ciudad de México

Lunes, 6 de julio 2026

Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 – Dallas Stadium

Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 – Seattle Stadium

Martes, 7 de julio 2026

Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 – Atlanta Stadium

Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 – BC Place Vancouver

Cuartos de final

Jueves, 9 de julio 2026

Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 – Boston Stadium

Viernes, 10 de julio 2026

Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 – Los Angeles Stadium

Sábado, 11 de julio 2026

Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 – Miami Stadium

Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 – Kansas City Stadium

Semifinales

Martes, 14 de julio 2026

Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 – Dallas Stadium

Miércoles, 15 de julio 2026

Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 – Atlanta Stadium

Tercer puesto

Sábado, 18 de julio 2026

Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 – Miami Stadium

Final

Domingo, 19 de julio 2026