Matías Galarza reveló qué le ofreció Gustavo Alfaro para sobrellevar su mal presente en River

El año de River no estuvo a la altura de las expectativas. A Marcelo Gallardo le costó encontrar el equipo, hubo un recambio importante, los resultados no llegaron y eso derivó en que finalice 2025 sin títulos y dependiendo de Boca para clasificar a la Fase 2 de la Copa Libertadores. Uno de los principales apuntados por los hinchas del Millonario fue Matías Galarza Fonda, quien arribó al club a mediados de año.

El paraguayo fue utilizado por Marcelo Gallardo durante prácticamente todo el semestre, aunque es cierto que en el tramo inicial del mismo le dio más titularidades, pero siempre lo consideró como alternativa La realidad es que su rendimiento lejos estuvo de ser el esperado y hubo algunos errores puntuales que lo marcaron, el más reciente fue el que cometió frente a Racing por los octavos del Clausura que derivó en el 3 a 2 de la Academia en el último minuto.

Matías Galara aprovechó el periodo de vacaciones para ir a Paraguay y pasar tiempo con la familia. En los últimos días participó de un evento y tuvo contacto con la prensa. En diálogo con Trece afirmó: “Son cosas que suceden. En el momento uno pasa mal, pero tuve la ayuda de la selección, estoy trabajando y es algo que hay que sobrepasar y levantar la cabeza“.

Además, reveló que Gustavo Alfaro le ofreció ayuda: “El Profe me puso psicólogo a disposición“. Cabe destacar que el mediocampista recibió muchas críticas en las redes sociales producto de sus errores en los últimos partidos.

Matías Galarza. (Foto: Getty).

El pedido de disculpas de Galarza

Luego de quedar eliminado del Torneo Clausura ante Racing, Matías Galarza compartió una imagen en su cuenta de Instagram con un texto pidiendo disculpas: “Hoy quiero pedirle disculpas a toda la hinchada de River. Desde que llegué, hace poco más de tres meses, jamás imaginé encontrarme en esta situación, ni en lo personal ni en lo institucional. Hoy me toca aprender, levantar cabeza, trabajar sobre mis errores y buscar mi mejor versión. Amo este club y voy a dar lo mejor de mí para salir adelante y dejarlo en lo más alto, como tiene que ser!”.

