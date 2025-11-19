El insólito error de un ex Boca que metió su pasaporte en el lavarropas y se quedó sin jugar para su selección

Con la mirada puesta en el Mundial 2026, la Selección Paraguay cerró el 2025 con dos amistosos disputados en Pensilvania y Texas. El primero fue ante Estados Unidos, que terminó en triunfo local; y el segundo ante México, con victoria para los de Gustavo Alfaro, que no pudo contar con Andrés Cubas por un insólito motivo.

El mediocampista surgido en Boca Juniors, uno de los habituales citados por el director técnico argentino en la Albirroja, se perdió la fecha FIFA por un contratiempo doméstico: arruinó su pasaporte tras ingresarlo al lavarropas dentro del bolsillo de un pantalón.

Esta situación, que le impidió al volante participar de las dos exhibiciones, fue confirmada por su propio padre, Francisco Cubas, en diálogo con ABC Cardinal: “Se le jodió, se le olvidó en el pantalón. Me dijo que nunca deja el pasaporte en el bolsillo, pero ahora no sé qué pasó. La señora que trabaja ahí tampoco se dio cuenta y lo metieron en el lavarropas”.

Si bien el jugador de Vancouver Whitecaps ya gestionó su nuevo pasaporte, este problema le impidió que le dieran los tiempos para tramitar la visa que le permitiera dejar Canadá para irse a Estados Unidos.

Las conclusiones de Alfaro tras la última fecha FIFA de 2025

En conferencia de prensa, Gustavo Alfaro valoró el compromiso de sus dirigidos para los últimos dos encuentros del año, sin relajarse tras el desenlace de las Eliminatorias: “Estos amistosos se juegan con la seriedad que se disputan los partidos por los puntos. Uno siempre quiere ganar, porque no hay nada más lindo que eso”.

“Sabemos que México está en el grupo de los mejores (será cabeza de serie en el sorteo del 5 de diciembre), pero nosotros debemos enfrentar a equipos de ese nivel si queremos avanzar“, afirmó el estratega, que valoró haber salido victorioso del choque ante el Tri.

