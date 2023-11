Newell’s cayó por 1 a 0 en La Bombonera con un penal sobre la hora convertido por Miguel Merentiel para que Boca se quede con tres puntos claves pensando en la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Pese a este resultado apretado en contra, lo cierto es que el Xeneize fue ampliamente superior al conjunto rosarino, quien con esta caída confirmó que ya no corre con chances de clasificar a competencias internacionales en 2024, perdiéndose en la medianía de la tabla anual y de la Copa de la Liga.

Debido a este irregular año en la Lepra, el entrenador Gabriel Heinze confirmó que una vez que finalice la temporada, a la cual le queda un solo partido, pondrá fin a su ciclo como DT del equipo del cual es hincha y del cual surgió como futbolista profesional debido a que consideró que fue su responsabilidad el desempeño de Newell’s en el 2023.

En conferencia de prensa en La Bombonera, luego de la derrota ante Boca, Heinze soltó: “La no clasificación y la derrota es un tema de responsabilidad mía. Yo dije que me iba a quedar hasta el final y soy el responsable, siempre voy a estar con mis jugadores y la institución. Es muy fácil, agarro y me voy a mi casa. Pero no soy así. Voy a estar hasta el último día. A veces hay cosas que tiene el fútbol y la vida. Cuando no es, no es. Este año lo he vivido muchísimas veces. El equipo estuvo a la altura. La realidad es que no hemos ganado y me tengo que hacer responsable, es así. Por eso, el próximo partido es mi último en Newell’s”.

Tras confirmar su salida, el entrenador con pasado por Argentinos Juniors, Vélez y Atlanta United fue consultado sobre la posibilidad de ser el DT de Boca a partir del 2024, teniendo en cuenta que quedará libre, que el Xeneize busca un director técnico para dicho momento y que Heinze ya partía como un posible candidato. Sorprendiendo con su respuesta, ya que habitualmente el entrerriano suele esquivar las preguntas polémicas, esta vez no dio vueltas y se refirió a la chance de recalar en la Ribera.

“No sé qué responderte, hoy me toca el lugar posiblemente el más lindo, no sé si me tocará otro tan lindo, en el que me toque trabajar poniendo el corazón. Yo tengo esa mezcla y es muy difícil encontrarla. Levantarte todos los días para ir a un lugar ideal para trabajar, muy lindo y rico en toda la historia, y ponés el corazón y muchas cosas más en juego. Eso es lindo, no es presión. Pero no lo sé, porque la vida no sabés dónde te lleva. No lo sé, sí que estoy y viví un año en un lugar muy lindo que me ha dejado trabajar. No lo sé, la vida nunca se sabe para dónde te lleva… No lo sé, es muy difícil”, esbozó Heinze en conferencia de prensa, dejando las puertas abiertas ante cualquier oportunidad que se le presente. ¿Se unirán los destinos de Boca y Heinze en 2024?

Los posibles DTs de Boca para el próximo año

Juan Román Riquelme y todo Boca se encuentran buscando entrenador para el 2024 con total hermetismo, y sin dar una confirmación oficial hasta que culmine la temporada y que se desarrollen las elecciones presidenciales en el club, por lo que hasta fin de año estará a cargo del equipo profesional el interino Mariano Herrón.

Sin embargo, algunos nombres ya se han asomado como posibles entrenadores de Boca, siendo estos Guillermo Barros Schelotto, Fernando Gago, Diego Martínez, José Néstor Pekerman, Gabriel Milito y, en las últimas horas, Gabriel Heinze se sumó tras sus declaraciones.

Los números de Heinze en Newell’s

Con 49 partidos dirigidos, el “Gringo” logró obtener 17 triunfos, 16 empates y 16 derrotas, sumando 47 goles a favor y 41 en contra. A partir del 31 de diciembre, estará libre tras confirmar su salida de Newell’s.