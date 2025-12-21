Jugó más de 60 partidos en Boca, hizo un gol en un Superclásico y confirmó que habló con Advíncula para que deje el club

El 2025 de Luis Advíncula lejos estuvo de ser el ideal. El lateral por derecha peruano no cumplió las expectativas, comenzó a ser reprobado por los hinchas de Boca y Juan Barinaga le ganó el puesto. Ante esta situación, son varios los equipos que lo quieren en este mercado de pases, inclusive uno de los más importantes de Perú, como es Alianza Lima.

Luis Advíncula no tiene intenciones de dejar Boca, al menos en este mercado de pases. Tiene contrato hasta fines de 2026 y planea cumplirlo porque se encuentra cómodo. Eso podría cambiar si lo vienen a buscar de un club que pueda cumplir sus expectativas salariales.

El panorama no es sencillo, pero en las últimas horas un ex compañero de boca confirmó que lo llamó para convencerlo que deje el club y vuelvan a compartir plantel. Se trata de Carlos Zambrano, que pasó por el Xeneize entre 2020 y 2023. El marcador central actualmente está en Alianza Lima.

Zambrano llamó a Advíncula para que vaya a Alianza Lima

En diálogo con Latina Deportes, Zambrano afirmó: “El interés del club está. Ojalá se pueda concretar porque tampoco es fácil. Aún pertenece a Boca Juniors, tiene un año más de contrato y tendría que haber muchas negociaciones de por medio. Es un gran jugador, para mí uno de los mejores marcadores derechos, y creo que le vendría bien al equipo”.

Carlos Zambrano en Alianza Lima. (Foto: Getty).

Además, agregó :”He hablado con él, ojalá se pueda concretar eso. Lo he dicho muchas veces, él es hincha aliancista, pero también tiene un sentimiento por Sporting Cristal. Pero ya depende de las decisiones de él al final, el jugador decide al final“.

El paso de Zambrano por Boca

Luego de jugar de manera ininterrumpida por más de diez años en Europa, Carlos Zambrano llegó a Boca en 2020 y permaneció en el club hasta 2023. En ese periodo disputó 62 partidos, marcó dos goles -uno de ellos en el Supreclásico de la Liga Profesional 2021 que fue caída ante River por 2 a 1- y obtuvo nada más y nada menos que cinco títulos.

