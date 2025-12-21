Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

En el mundo Boca siguen los movimientos dentro del mercado de pases, donde Juan Román Riquelme está buscando a los mejores refuerzos posibles para afrontar lo que será el próximo año, ya que volverán a disputar la Copa Libertadores.

Mientras esperan nuevas señales para sellar la contratación de Paulo Dybala, surgió un guiño por parte de Argentinos Juniors para que el Xeneize se quede con Alan Lescano, pero también se conoció la versión de Morena Beltrán respecto a la poca continuidad que tiene Lucas Blondel, quien terminaría emigrando.

El entrenador de Argentinos Juniors ilusionó a Boca por la posible llegada de Alan Lescano

Nicolás Diez, entrenador del Bicho de La Paternal, habló en una entrevista con TyC Sports, en donde se refirió a la situación de uno de sus capitanes y le abrió la puerta a una posible salida en caso de que la oferta por parte de Boca sea buena.

“Siempre pido que no se vayan, pero lo último que voy a hacer es cortarle la carrera a un jugador“, fueron las palabras del DT al revelar que si el jugador manifiesta su deseo de irse tras dos años y medio en el club, desde su parte no le pondrá trabas para retenerlo.

Alan Lescano, figura de Argentinos Juniors que podría llegar a Boca. (Getty Images)

“Eso no lo hago jamás, sé que hay posibilidades que no pueden dejar pasar. Lo de Lescano es más complicado porque el otro 50% es de Gimnasia y no es tan fácil“, cerró con su explicación sobre por qué será difícil que el mediocampista ofensivo abandone al Bicho en este mercado.

Morena Beltrán desconoce por qué Lucas Blondel fue relegado

Morena Beltrán, pareja del futbolista, habló en una entrevista, en la que se refirió a cómo vive esta situación que llegó cuando el lateral fue convocado por primera vez para la Selección de Suiza.

“Estos últimos seis meses fueron los más difíciles porque tenemos la incertidumbre al día de hoy de por qué el cuerpo técnico nunca lo quiso o lo quiere tan poco”, inició al respecto, afirmando que no entienden el motivo por el que dejó de sumar minutos con el primer equipo.

Además, reveló que se siente culpable por esto, debido a que rumores afirman que a Lucas Blondel dejaron de tenerlo en cuenta por la relación entre ambos. “Si, pero es incomprobable. En su momento dijeron que no jugaba por el vínculo que tengo con él. Él está desde mediados de 2023 y es el quinto entrenador que tiene. Con los 4 anteriores podrá haber sido titular o suplente, pero jugó. Es difícil cuando ves a alguien entregarse tanto y que del otro lado no se valora”, soltó.

Zambrano quiere convencer a Advíncula de irse de Boca

A pesar de que Luis Advíncula no tiene intenciones de dejar Boca, al menos en este mercado de pases, el peruano Carlos Zambrano está intentando convencerlo. Pero el lateral tiene contrato hasta fines de 2026 y planea cumplirlo porque se encuentra cómodo.

En el caso de que un club que pueda cumplir sus expectativas salariales, le hace una oferta satisfactoria, allí podría modificarse la situación. Y esa no es la realidad de Alianza Lima, pese a que sí mantienen el deseo de llevarse al ex Rayo Vallecano.

En diálogo con Latina Deportes, Zambrano afirmó: “El interés del club está. Ojalá se pueda concretar porque tampoco es fácil. Aún pertenece a Boca Juniors, tiene un año más de contrato y tendría que haber muchas negociaciones de por medio. Es un gran jugador, para mí uno de los mejores marcadores derechos, y creo que le vendría bien al equipo”.

