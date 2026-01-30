Julio Enciso brilla en Racing de Estrasburgo, pero le volvió a hacer un guiño a Boca: “Siempre lo he dicho”

Junto a Valentín Barco y Joaquín Panichelli, Julio Enciso integra el tridente de futbolistas sudamericanos que han hecho del Racing de Estrasburgo un equipo de temer en la Ligue 1 y el líder en solitario de la clasificación general de la Conference League, con 16 puntos en 6 partidos disputados.

En la presente temporada, el mediocampista de 22 años que es una fija para Gustavo Alfaro en la convocatoria de la Selección de Paraguay y espera con ansias la posibilidad de disputar su primer Mundial, lleva disputados 18 partidos en los que marcó seis goles y entregó tres asistencias.

Con contrato hasta 2029 y una cotización de 20 millones de euros según la última actualización de Transfermarkt, Enciso ha vuelto a ser furor entre los hinchas de Boca por sus nuevas declaraciones relacionadas no solo al club sino también al arribo de su compatriota Ángel Romero como refuerzo.

“Siempre he dicho que le tengo un cariño muy grande a Boca. Tengo un tío que es muy fanático y en la familia también son casi todos de Boca. Le tengo un cariño enorme al club”, fue el primero de los guiños del paraguayo al Xeneize en diálogo con SportsCenter.

Tweet placeholder

Además, reveló el pedido que tiene pensado hacerle a Ángel Romero, quien tiene serias chances de debutar el próximo domingo en el equipo que conduce Claudio Úbeda: “Muy feliz con Ángel, es un gran jugador y muy buena persona. Muy contento por él, obviamente, y más cuando se va a un club tan grande como Boca. Después le voy a mandar un mensajito para ver si me da una remerita para que me llegue al closet”, adelantó.

Publicidad

Publicidad

No fueron pocos los hinchas del Xeneize que reaccionaron a esas palabras pidiéndole que se decida a dar el paso que dio Ángel Romero, aunque por edad, valor y presente futbolístico a Enciso todavía le quedan varios años por delante en el fútbol europeo.

ver también Úbeda se lamentó por la falta de delanteros y dejó abierta la puerta al debut de Ángel Romero

Su visita a La Bombonera

A mediados del año pasado, en coincidencia con el fin de temporada en Europa, Julio Enciso viajó a Buenos Aires para visitar La Bombonera junto a su pareja y tomarse varias fotos en un estadio en el que le hace ilusión poder jugar algún día.

“Ojalá algún día, Dios mediante, se pueda dar. Es un sueño de mi padre, de mi tío, de toda la familia. Somos muy de Boca. Somos muy fanáticos de todos los ídolos que tuvo Boca”, llegó a reconocer meses atrás en una entrevista con DSports Radio.

Publicidad

Publicidad

Data clave