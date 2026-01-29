Úbeda se lamentó por la falta de delanteros y dejó abierta la puerta al debut de Ángel Romero

Boca inició 2026 con pocos delanteros de área. Miguel Merentiel fue uno de los mejores de 2025, pero actualmente se está recuperando de un desgarro en el gemelo derecho, Edinson Cavani no logra poder competir con regularidad por diversas molestias físicas y Lucas Janson sufrió un desgarro abdominal, por lo que la referencia del área del Xeneize ante Estudiantes en La Plata fue Iker Zufiaurre, que no siquiera es un clásico 9, sino más bien un delantero por afuera.

Ante este panorama y con el duelo ante Newell´s -que se jugará en La Bombonera el próximo domingo a partir de las 19.15 horas- por la tercera jornada de la Zona A del Torneo Apertura, Claudio Úbeda tiene la misión de encontrar soluciones en el ataque.

Boca perdió ante Estudiantes por 2 a 1 y se sintió el poco peso ofensivo de los de Úbeda, más ante un rival que ya viene trabajado en defensa. Por tal motivo, en la conferencia de prensa a Claudio Úbeda le preguntaron por la falta de un clásico 9 de área y el entrenador no dejó dudas.

¿Qué dijo Úbeda sobre la falta de un 9 en Boca?

El entrenador no evitó la pregunta y respondió con contundencia: “Ojalá que alguno de los titulares pueda estar el domingo. Veremos en estos días cómo siguen evolucionando y cómo responde Romero a la posibilidad de que sea él quien ocupe ese lugar“.

Ángel Romero podría tener su debut en Boca

Luego de entrenarse por su cuenta este último mes -tras su paso por Corinthians-, Boca acordó casi de un día para el otro la llegada de Ángel Romero. El paraguayo ya fue presentado en el club, pero no fue convocado para enfrentar a Estudiantes ya que apenas llevaba pocas horas en el Xeneize. Romero se entrenará estos días y será convocado para jugar contra Newell´s el próximo domingo.

ver también El aspecto que dejó contento a Úbeda pese a la derrota de Boca frente a Estudiantes: “Nos sirve”

Ángel Romero. (Foto: Prensa Boca).

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE