Hace muchísimo tiempo que Lucas Blondel no tiene continuidad con la camiseta de Boca. La última vez que jugó fue en mayo de 2025, donde estuvo presente ante Independiente, bajo el marco del Torneo Apertura. A partir de allí, no tuvo la posibilidad de volver a ser partícipe de un encuentro.

Con el correr de los meses, más llegando a fin de año, Morena Beltrán se sintió responsable de la falta de minutos que tuvo su pareja, quien comenzó a estar en la órbita de Argentinos Juniors y Racing. De hecho, marcó su postura al respecto: “En su momento dijeron que no jugaba por el vínculo que tengo con él. Él está desde mediados de 2023 y es el quinto entrenador que tiene. Con los 4 anteriores podrá haber sido titular o suplente, pero jugó. Es difícil cuando ves a alguien entregarse tanto y que del otro lado no se valora“.

En medio de lo que es la incertidumbre por el futuro del ex lateral derecho de Atlético Rafaela y Tigre, en medio de un yate, y rodeado de amigos, le propuso casamiento a la periodista deportiva que trabaja en la señal de ESPN. Ocurrió mientras intentaban tomarse una fotografía grupal.

La expresión de Beltrán fue furor en las redes sociales, ya que antes de dar el sí, quedó completamente sorprendida, principalmente porque no se imaginaba que su pareja actuaría de dicha manera y que le entregaría un anillo para sellar el compromiso de ir juntos al altar. Ahora, Blondel cambiará de equipo y dejará de jugar para los solteros.

Tweet placeholder

Los números de Lucas Blondel en la temporada

A lo largo de la temporada 2025, el lateral derecho de 29 años disputó un total de 12 partidos con la camiseta de Boca (32 desde que llegó al club, 4 goles) y otros cuatro con la Selección de Suiza. En los mismos, no convirtió goles y repartió dos asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 932 minutos en cancha.

Publicidad

Publicidad

ver también Morena Beltrán le dedicó un posteo a Lucas Blondel en medio de su incómodo presente de Boca: “Ha vuelto”

ver también Morena Beltrán recordó el incómodo momento que vivió con Juan Román Riquelme: “Me angustié mucho”

DATOS CLAVES