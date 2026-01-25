La exigencia de Úbeda a Riquelme por la posible llegada de Ascacíbar a Boca: “Esperamos que se pueda resolver”

En una tarde calurosa en La Bombonera, Boca venció 1-0 a Deportivo Riestra por la primera jornada del Torneo Apertura 2026. Gracias al gol de cabeza de Lautaro Di Lollo, tras el magnífico envío aéreo de Leandro Paredes desde el tiro de esquina. De esta manera, el Xeneize se impuso por la mínima ante un siempre muy complicado Malevo que se especializa por una defensa férrea.

Como sucede habitualmente, Claudio Úbeda asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada partido oficial. Como no podía ser de otra manera, a pesar de la victoria minutos antes, el entrenador hizo hincapié en la negociación por Santiago Ascacibar, para que se convierta en el segundo refuerzo en este mismo mercado de pases.

Lo cierto es que, sin titubear, el director técnico de Boca fue contundente. “El club está terminando de trabajar“, sentenció en primera instancia, dando a entender que se vienen momentos decisivos. “Nosotros esperamos que se pueda resolver en estas 48 o 72 horas que faltan“, manifestó inmediatamente después ante la postura del cuerpo técnico que encabeza desde hace algunos meses.

Santiago Ascacibar, mediocampista de Estudiantes, con la camiseta de Boca.

Pocos segundos más tarde, el entrenador continuó con su relato sobre el capitán de Estudiantes de La Plata. “No vamos a descubrir nada en decir que Santiago Ascacibar tiene jerarquía y personalidad“, expresó en modo de elogio ante un eventual arribo del volante. “Pero si viene tiene que pelear por su lugar junto al resto del plantel“, aclaró el DT ante el micrófono y las cámaras presentes.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Sabe que si le toca vestir la camiseta de Boca puede llegar y hacerlo bien“, sostuvo el Sifón durante la conferencia de prensa tras el triunfo ante Riestra. “Se sumaría a un grupo de jugadores que compite en alta competencia“, añadió en otra respuesta con Ascacibar como protagonista.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Más declaraciones de Úbeda tras el triunfo de Boca ante Riestra

En cuanto a lo sucedido en el campo de juego de La Bombonera durante la tarde acalorada, Úbeda no tardó en ser sincero. “Valoramos muchísimo el resultado. Teníamos que ganar. Tuvimos más opciones en el primer tiempo q en el segundo, fuimos pacientes. Fuimos sólidos defensivamente, no sufrimos“, manifestó.

Ante el ingreso de Iker Zufiaurre como centrodelantero ante las múltiples lesiones y la salida de Lucas Janson, expresó: “Es un chico que tiene cualidades como para tener la oportunidad jugar hoy. Lo hizo bien. Entró cuando el rival estaba predispuesto a atacarnos, es normal el nerviosismo por ser un partido trascendente. Lo resolvió bastante bien”.

Publicidad

Publicidad

Además, hizo una fuerte revelación que marcará un antes y un después en la temporada de Boca. “Lo de Rodrigo Battaglia es quirúrgico, es una baja importante“, sentenció dando a entender que serán 6 meses de recuperación. “No solo por lo que nos puede dar futbolísticamente, sino también la personalidad y forma de ser dentro del grupo. Lo vamos a sentir muchísimo”, sumó.

Rodrigo Battaglia, volante central de Boca.

Para cerrar, se refirió a Lucas Janson. “Es un jugador 100% profesional. Durante todo este tiempo que no jugó y muchas veces no concentró, siempre fue el primero en entrenar. Nunca se quejó de nada y siempre fue positivo desde su lugar. Por eso tuvo su oportunidad de poder entrar. Salió con una molestia en la pantorrilla”, sostuvo el director técnico del Xeneize.

Publicidad

Publicidad