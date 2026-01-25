Los puntajes 1×1 de Boca vs. Deportivo Riestra por el Torneo Apertura: jugador por jugador

Agustín Marchesín (6): casi no participó, pero respondió cuando le tocó. El arquero sumó otra valla invicta, hecho fundamental y más en el arranque de la temporada. El guardameta continúa en buen nivel desde los últimos meses del 2025.

Juan Barinaga (5): criterioso en la marca, empujó por su costado pero no pesó demasiado. No consiguió asociarse por su sector y prácticamente no tuvo injerencia durante el curso del encuentro, más que algunos duelos individuales aislados.

Lautaro Di Lollo (7): el héroe de Boca, una vez más. Año nuevo, táctica vieja: la pelota parada. Otro centro de Paredes, otro gol de Di Lollo de cabeza para cambiar el curso del partido y convertirse en la figura de una jornada acalorada y muy complicada en La Bombonera. Muy sólido en la marca, preciso en la salida y con voz de mando.

Tweet placeholder

Ayrton Costa (5): correcto partido. El zaguero suele responder siempre, pero esta vez no brilló y tampoco fue de los mejores del compromiso disputado en La Bombonera. Garra, es la palabra que describe su tarde, para seguir siendo titular indiscutido en la defensa.

Lautaro Blanco (6): el travesaño le impidió un golazo. Como casi siempre, fue importante sobre el sector izquierdo con sus constantes desbordes y centros pesados sobre el área, pero no logró conectar con un Janson a contramano de sus compañeros.

Publicidad

Publicidad

Tomás Belmonte (6): cumplió. Toto hizo lo que le pidió el entrenador, fue el tercer volante y pisó ambas áreas, principalmente la contraria. Ganó varios duelos individuales, ayudó en la marca y su despliegue es inmenso. Con no mucho, pareciera alcanzarle para seguir en el equipo.

Leandro Paredes (6): sin brillar, pero lejos de jugar mal. El campeón del mundo cumplió, aportó su faceta y Boca ganó. Fue el encargado de la salida durante todo el partido, ante un rival que se metió atrás desde el inicio. A través de su pegada, destrabó el encuentro cuando encontró la cabeza de Di Lollo para el 1-0.

Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors. (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Ander Herrera (5): da juego, pero lejos del área rival. Es importante en salida y en la mitad de la cancha, pero no logra pesar en campo contrario. Cuando se junta con Paredes, Boca fluye, sino no hay juego. Fue reemplazado con molestias físicas y debe ser evaluada su recuperación.

Alan Velasco (5): de menos a más. Alejado de la zona caliente, no fue determinante en los metros finales y tampoco se hizo cargo del equipo cuando era solicitado. Úbeda lo sacó cuando acumuló 3 buenas acciones consecutivas.

Lucas Janson (4): no respondió. Tenía la bala de plata como centrodelantero ante las múltiples lesiones de Boca, pero volvió a quedar en deuda y perdió el ínfimo crédito que le quedaba. Salió con molestias físicas y el DT apostó por Zufiaurre.

Publicidad

Publicidad

Exequiel Zeballos (6): picante e indescifrable, pero no logró pesar. El Changuito volvió a aportar su gambeta imparable, aunque esta vez no le alcanzó para impactar en el marcador. Sin embargo, su nivel individual le permite seguir siendo titular indiscutido en la zona ofensiva del equipo.

Exequiel Zeballos durante el duelo entre Boca y Riestra. (Getty Images)

Ingresaron

Brian Aguirre (5): prácticamente no tuvo impacto desde su ingreso por Velasco para cambiar el curso de los ataques por los costados.

Publicidad

Publicidad

Iker Zufiaurre (5): el juvenil casi no tuvo toques de pelota desde que entró por Janson.

Milton Delgado (-): jugó pocos minutos para ser evaluado.