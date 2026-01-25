Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Los puntajes 1×1 de Boca vs. Deportivo Riestra por el Torneo Apertura: jugador por jugador

Las calificaciones de los futbolistas del conjunto Xeneize tras la victoria por 1-0 ante el Malevo en La Bombonera.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
El equipo titular de Boca ante Deportivo Riestra en el Torneo Apertura 2026.
© Liga AFAEl equipo titular de Boca ante Deportivo Riestra en el Torneo Apertura 2026.

Agustín Marchesín (6): casi no participó, pero respondió cuando le tocó. El arquero sumó otra valla invicta, hecho fundamental y más en el arranque de la temporada. El guardameta continúa en buen nivel desde los últimos meses del 2025.

Juan Barinaga (5): criterioso en la marca, empujó por su costado pero no pesó demasiado. No consiguió asociarse por su sector y prácticamente no tuvo injerencia durante el curso del encuentro, más que algunos duelos individuales aislados.

Lautaro Di Lollo (7): el héroe de Boca, una vez más. Año nuevo, táctica vieja: la pelota parada. Otro centro de Paredes, otro gol de Di Lollo de cabeza para cambiar el curso del partido y convertirse en la figura de una jornada acalorada y muy complicada en La Bombonera. Muy sólido en la marca, preciso en la salida y con voz de mando.

Tweet placeholder

Ayrton Costa (5): correcto partido. El zaguero suele responder siempre, pero esta vez no brilló y tampoco fue de los mejores del compromiso disputado en La Bombonera. Garra, es la palabra que describe su tarde, para seguir siendo titular indiscutido en la defensa.

Lautaro Blanco (6): el travesaño le impidió un golazo. Como casi siempre, fue importante sobre el sector izquierdo con sus constantes desbordes y centros pesados sobre el área, pero no logró conectar con un Janson a contramano de sus compañeros.

Publicidad

Tomás Belmonte (6): cumplió. Toto hizo lo que le pidió el entrenador, fue el tercer volante y pisó ambas áreas, principalmente la contraria. Ganó varios duelos individuales, ayudó en la marca y su despliegue es inmenso. Con no mucho, pareciera alcanzarle para seguir en el equipo.

Leandro Paredes (6): sin brillar, pero lejos de jugar mal. El campeón del mundo cumplió, aportó su faceta y Boca ganó. Fue el encargado de la salida durante todo el partido, ante un rival que se metió atrás desde el inicio. A través de su pegada, destrabó el encuentro cuando encontró la cabeza de Di Lollo para el 1-0.

Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors. (Getty Images)

Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors. (Getty Images)

Publicidad

Ander Herrera (5): da juego, pero lejos del área rival. Es importante en salida y en la mitad de la cancha, pero no logra pesar en campo contrario. Cuando se junta con Paredes, Boca fluye, sino no hay juego. Fue reemplazado con molestias físicas y debe ser evaluada su recuperación.

Alan Velasco (5): de menos a más. Alejado de la zona caliente, no fue determinante en los metros finales y tampoco se hizo cargo del equipo cuando era solicitado. Úbeda lo sacó cuando acumuló 3 buenas acciones consecutivas.

Lucas Janson (4): no respondió. Tenía la bala de plata como centrodelantero ante las múltiples lesiones de Boca, pero volvió a quedar en deuda y perdió el ínfimo crédito que le quedaba. Salió con molestias físicas y el DT apostó por Zufiaurre.

Publicidad

Exequiel Zeballos (6): picante e indescifrable, pero no logró pesar. El Changuito volvió a aportar su gambeta imparable, aunque esta vez no le alcanzó para impactar en el marcador. Sin embargo, su nivel individual le permite seguir siendo titular indiscutido en la zona ofensiva del equipo.

Exequiel Zeballos durante el duelo entre Boca y Riestra. (Getty Images)

Exequiel Zeballos durante el duelo entre Boca y Riestra. (Getty Images)

Ingresaron

Brian Aguirre (5): prácticamente no tuvo impacto desde su ingreso por Velasco para cambiar el curso de los ataques por los costados.

Publicidad

Iker Zufiaurre (5): el juvenil casi no tuvo toques de pelota desde que entró por Janson.

Milton Delgado (-): jugó pocos minutos para ser evaluado.

Boca 0-0 Deportivo Riestra por el Torneo Apertura 2026: goles, videos e incidencias

ver también

Boca 0-0 Deportivo Riestra por el Torneo Apertura 2026: goles, videos e incidencias

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    ggrova
    german garcía grova

    River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

    jpasman
    toti pasman

    Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

    Lee también
    Rodrigo Battaglia tendrá que operarse y será baja por al menos 6 meses
    Boca Juniors

    Rodrigo Battaglia tendrá que operarse y será baja por al menos 6 meses

    La exigencia de Úbeda a Riquelme por Ascacibar: "Esperamos que se pueda resolver"
    Boca Juniors

    La exigencia de Úbeda a Riquelme por Ascacibar: "Esperamos que se pueda resolver"

    Los fanáticos de Boca no perdonaron a Janson: "Un insulto al hincha"
    Boca Juniors

    Los fanáticos de Boca no perdonaron a Janson: "Un insulto al hincha"

    Lautaro Di Lollo marcó el primer gol de Boca en el Torneo Apertura
    Boca Juniors

    Lautaro Di Lollo marcó el primer gol de Boca en el Torneo Apertura

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo