El Xeneize enfrentará a River en la próxima instancia y el entrenador no pudo mantener la seriedad ante la consulta de un periodista sobre el duelo ante el Millonario.

Por la última jornada de la fase regular de la Copa de la Liga Profesional, Boca Juniors mostró su carácter para clasificarse a los cuartos de final. Con el gol de Edinson Cavani, el Xeneize se impuso como local y por la mínima ante Godoy Cruz y enfrentará a River por un lugar en semifinales.

Bajo la lluvia, el combinado dirigido por Diego Martínez no la tuvo para nada fácil en La Bombonera. Los resultados de los otros encuentros lo obligaban a ganar y, para colmo, se quedó con uno menos a los 30 minutos por la expulsión de Cristian Medina. Pese a todo, sacó el duelo adelante y habrá un Superclásico especial.

En conferencia de prensa, el entrenador de Boca mencionó la importancia del cruce ante los de Martín Demichelis, pero aún no quiso profundizar sobre el nuevo clásico. La pregunta de un periodista sobre el próximo partido incluso desató su risa.

“Hay alguna posibilidad de que en el próximo partido con River pongas tres delantero“, soltó el reportero. Martínez perdió la seriedad y respondió: “No, Sebastián, mirá, el próximo partido todavía no lo empezamos a planear“.

El próximo fin de semana, aún no se confirmó si sábado o domingo, Boca y River volverán a verse las caras en un partido con eliminación directa. Aunque el DT del Xeneize aún no diseñó a su equipo, tiene la certeza de que no contará con Medina por la roja ante el Tomba.

¿Cómo quedaron los cruces de la Copa de la Liga?