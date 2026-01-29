La reacción interna de Boca a la presencia de Santiago Ascacibar en UNO para la derrota ante Estudiantes

Boca perdió por 2 a 1 en el Estadio UNO de La Plata ante Estudiantes en un partido lleno de morbo por la reciente novela de Santiago Ascacibar. El volante central, capitán del Pincha hasta el último fin de semana, se marchó al Xeneize en una negociación fugaz, y ya pasó a formar parte del plantel dirigido por Claudio Ubeda.

Al haber arribado el día anterior al club de la Ribera, Ascacibar no fue parte de los convocados para enfrentar a su ex equipo, y en un principio tampoco iba a viajar a La Plata con la delegación. Sin embargo, a último momento el Ruso eligió ser parte de la nómina y viajó a UNO con su propio auto.

Consecuencia de ello, el volante de 28 años vio la derrota de Boca ante su ex equipo en el palco de los jugadores xeneizes que no fueron convocados por lesión, como Lucas Janson y Miguel Merentiel.

Cabe destacar que Boca tenía una postura clara: no querían que Ascacibar esté presente en UNO por el morbo de la situación, y el hostil recibimiento que iba a recibir de parte de los hinchas pincharratas. Por ese motivo, no viajó con la delegación.

Este jueves, horas posteriores al partido y a la presencia del Ruso por sus propios medios en La Plata, BOLAVIP pudo saber cómo cayó el gesto de Ascacibar en UNO. A Juan Román Riquelme, Marcelo Delgado, Claudio Ubeda y al plantel les gustó la actitud del flamante refuerzo de afrontar el tema de verse las caras ante su ex equipo y los hinchas e ir al estadio de Estudiantes como refuerzo de Boca.

El próximo domingo, ante Newell’s en La Bombonera, Santiago Ascacibar tiene grandes chances de debutar con la camiseta de Boca. A priori, su convocatoria es un hecho.

¿Cómo reaccionó Ascacibar en el gol de Boca?

Sobre el final del partido, Exequiel Zeballos descontó para los de Claudio Úbeda y en esta oportunidad quedó más claro qué reacción tuvo Santiago Ascacibar: fue un grito corto de gol y luego arengó. Finalmente, el partido terminó 2 a 1 a favor de Estudiantes, lo que dejó al Xeneize con tres puntos en la tabla de posiciones.

Ascacibar reveló por qué rechazó a River y le dijo que sí a Boca

El propio futbolista, durante su presentación, comentó por qué razón desestimó la chance de jugar bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

“A River no quería ir. Fue lo que le planteé a mis agentes, porque quería jugar en Boca“, exclamó. Pero no quedó allí, ya que destacó que “siempre uno sueña, anhela cosas. Estaba en mi sueño desde chiquito poder vestir esta camiseta“. Además, agregó: “Hoy poder cumplirlo me llena de felicidad, para mi familia también. Ahora, a agarrar esta oportunidad linda que te da este club, que es inmenso”.

Más allá de la revelación que hizo, el ex Stuttgart se encargó de contarle a los presentes cómo se encontraba desde lo anímico por su nueva oportunidad, además de que llenó de elogios a la institución: “Una alegría enorme. Contento, agradecido por la gente. Desde el primer día me marcan dónde estoy, dónde vine y lo que hay que saber de este club, que uno tiene que estar a la altura“, soltó.

