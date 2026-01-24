Es tendencia:
Mono Navarro Montoya: “Ahora que Boca no cerró a Hinestroza, el jugador a traer es Sebastián Villa”

El delantero colombiano no encontró salida en Independiente Rivadavia y, a pesar de coquetar con River, el ídolo del Xeneize lo pidió para el equipo de Claudio Úbeda.

Por Agustín Vetere

Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia.
Aunque Boca Juniors trabajó en el mercado de pases durante el último mes y medio, la dirigencia cierra las primeras incorporaciones recién en el comienzo del Torneo Apertura. Este domingo, el Xeneize debutará ante Deportivo Riestra y lo hará sin caras nuevas.

La novela más grande del verano en el club de la Ribera fue el intento de incorporación de Marino Hinestroza. Tras arduas semanas de negociaciones, se cayó la operación con Atlético Nacional y el colombiano ya se sumó a Vasco da Gama para el siguiente capítulo en su carrera.

En ese contexto, el Mono Navarro Montoya, uno de los arqueros más destacados de la historia de Boca, propuso una inesperada y controversial solución a la caída del pase de Hinestroza: que Juan Román Riquelme vaya a buscar a Sebastián Villa.

“A Boca le falta un jugador de esas características; yo ya lo he dicho antes y creo que lo dije aquí en tu programa. Yo iría a buscar a Sebastián Villa. Ahora que Boca no cerró a Hinestroza, yo creo que el jugador para Boca es Villa”, explicó el nacido en Medellín.

Mono Navarro Montoya, ídolo de Boca. (Foto: Getty)

En la misma línea, justificó a Villa al referirse a sus declaraciones en las que se postuló para jugar en River Plate, donde esperaba el llamado de Marcelo Gallardo: “Villa contestó a una pregunta, y es lógico lo que respondió. ¿Cómo no va a querer ir a jugar a River?”.

Y se extendió en el porqué su episodio con River no debería afectarlo en un retorno a Boca: “Villa no pertenece al mundo Boca, no nació en Boca. Fue un gran futbolista de Boca, pero no tenía esa disyuntiva. Si la hubiera tenido, no tengo dudas de que elegía a Boca”.

Datos clave

  • Boca Juniors debuta este domingo ante Deportivo Riestra sin caras nuevas en el equipo.
  • Mono Navarro Montoya propuso a Juan Román Riquelme el retorno de Sebastián Villa.
  • Sebastián Villa fue sugerido como reemplazo tras caerse el fichaje de Marino Hinestroza.
Better Collective Logo