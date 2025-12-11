Boca hoy: Ander Herrera puede irse, Riquelme busca a Hinestroza, decisión con Merentiel y más

Sin actividad hasta el inicio de la pretemporada, el mundo Boca ahora solo piensa en el mercado de pases. Juan Román Riquelme comenzó a moverse pensando en los refuerzos, con algunos nombres propios que van surgiendo y otros que figuran como candidatos para marcharse.

El interés por Marino Hinestroza, la posible salida de Ander Herrera y los jugadores que regresan de sus préstamos son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este jueves 11 de diciembre. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Incertidumbre sobre el futuro de Ander Herrera

En el medio de la búsqueda de refuerzos y en el armado del plantel para 2026, el futuro de Ander Herrera es una incógnita para Boca. El español cerró su primer año como futbolista del club y tiene en sus manos la posibilidad de seguir una temporada más o despedirse del Xeneize y de Argentina.

Una serie de posteos “nostálgicos” en las redes sociales, sumados a la decisión de Claudio Úbeda de no mandarlo a la cancha en la eliminación ante Racing sembraron dudas sobre la continuidad del vasco. Tal es así que hasta se mencionó la posibilidad de un regreso a Europa para evaluar cómo seguir su carrera.

Delgado confirmó que interesa Hinestroza

Boca ya trabaja en el armado del plantel para iniciar la temporada 2026 atento a futbolistas que la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme considera potables como refuerzos más allá de la continuidad o no de Claudio Úbeda como entrenador.

Un sector que consideran importante fortalecer es el ofensivo, por el bajo nivel de Milton Giménez en los últimos partidos, por el aporte cada vez menor de Edinson Cavani y porque sobrevuelan los rumores de una posible salida de Miguel Merentiel. Y un nombre que desde el club ya reconocieron estar siguiendo atentamente es Marino Hinestroza, extremo de Atlético Nacional de Medellín.

La decisión de Boca con Miguel Merentiel en medio de los rumores sobre su posible salida

Luego de la eliminación ante Racing en la semifinal del Torneo Clausura, el mundo Boca se vio revuelto debido a que comenzó a correr el rumor de que Miguel Merentiel, una de las figuras del equipo, tendría decidido marcharse en el próximo mercado de pases en caso de llegar una oferta satisfactoria.

En medio de esta situación, la dirigencia del Xeneize comandada por Juan Román Riquelme ya tomó cartas en el asunto, y es por eso que se reunirán cara a cara con el delantero de 29 años para ofrecerle una mejora de contrato y que así se quede en el club.

Los 7 delanteros que vuelven a Boca en enero

El mercado de pases empieza a ganar protagonismo en Boca. Mientras Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado se mueven en busca de incorporaciones, el Xeneize se prepara para una ola de regresos masiva. En principio, el foco está puesto en la zona ofensiva.

Cuando comience la pretemporada, Claudio Úbeda se enfrentará a una situación particular: una larga lista de futbolistas deberán presentarse nuevamente en Boca Predio tras haber finalizado sus cesiones. Siete de ellos son delanteros, aunque ninguno parece tener opciones de quedarse en el club.