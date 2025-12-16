Miguel Merentiel mantiene en vilo a Boca: su contrato, las exigencias sobre la mesa y los equipos que suenan para llevárselo

Con la ilusión por Paulo Dybala en el centro de escena, el mercado de pases en Boca promete ser agitado, y en ese espectro también deben contemplarse las salidas, donde el foco podría posarse en una de las cartas más confiables del plantel: Miguel Merentiel.

Tras cerrar el 2025 como el máximo goleador del equipo con 13 gritos y alcanzar la marca simbólica de los 50 goles con el Xeneize, no resultaría descabellado que La Bestia se convierta en el objeto de deseo de varios club del exterior, situación que encendería las alarmas en Boca Predio.

Aunque el delantero tiene contrato vigente hasta 2027, una cláusula de rescisión blindada en 18 millones de dólares y ser uno de los capitanes del equipo, lo cierto es que en La Ribera ningún jugador es considerado intransferible. Y bajo esa línea, desde México es donde surgen los primeros signos de preocupación. Vale recordar que, meses atrás, Toluca habría sondeado al jugador, aunque en aquel momento desistieron ante la negativa de Boca de negociar por debajo de la cláusula. Pues ahora, los rumores apuntarían a otros pesos pesados: Monterrey y América.

Así como las Águilas tendrían en carpeta al uruguayo para 2026, el periodista Alexís Solís, informó que Monterrey, ante el pedido de su DT, Domenec Torrent, en sumar poderío ofensivo, estaría dispuesto a destinar 13 millones en dos incorporaciones, entre las que se encontraría Merentiel. Aunque, por el momento la situación solamente se enmarca bajo el rótulo de sondeos preliminares.

Miguel Merentiel, entre seguir escribiendo historia en Boca y el interés del exterior (Getty).

Al margen de si el interés mexicano profundiza, o en caso de que surjan nuevos pretendientes desde otras regiones, en la ecuación también debe incluirse un factor trascendental: Boca solamente estaría dispuesto, como mínimo, a escuchar una propuesta que se acerque a los números de la cláusula y que convenga a todas las partes. Reconocen que tienen en Merentiel una pieza fundamental difícil de reemplazar.

A sus 29 años, es cierto que el uruguayo se encuentra en el momento justo para dar un salto económico, pero está lejos de buscar o presionar su salida del club. Incluso, desde Olé postularon la posibilidad de que el entorno del uruguayo se reúna con la dirigencia Xeneize para proyectar el futuro inmediato de la Bestia, ya sea logrando una mejora contractual o planteando la expectativa por recibir cierta diferencia económica.

“Boca es mi lugar en el mundo”

De todas formas, en medio de las especulaciones, fue nada menos el propio Merentiel quien se encargó de marcar su postura, dejando en claro que su mente sigue estando en Brandsen 805. “Boca es mi lugar en el mundo. Me siento muy cómodo y estoy muy feliz, tanto mi familia como yo. La pasamos muy bien y estamos felices de estar acá“, sostuvo el delantero con La Nación. Todo parece indicar que la dinámica del mercado sería el único obstáculo capaz de evitar que Merentiel siga escalando en la tabla histórica de goleadores azul y oro.

Datos clave

Miguel Merentiel tiene contrato hasta 2027 y una cláusula de salida de 18 millones .

tiene contrato hasta y una cláusula de salida de . Monterrey y América de México aparecen como interesados en el goleador de Boca .

y de México aparecen como interesados en el goleador de . “Boca es mi lugar en el mundo”, declaró el delantero ratificando su comodidad.

