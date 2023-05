Las noticias de Boca hoy: los convocados vs Belgrano y novedades del mercado de pases

A un día del encuentro ante Belgrano en La Bombonera, Boca dio a conocer la lista de convocados en donde hubo varias sorpresas para reemplazar las bajas que tiene el plantel por sanción, lesión o convocatoria al Mundial Sub 20. Además, trascendieron novedades sobre el mercado de pases. Enterate de todo acá.

Los convocados de Boca para recibir a Belgrano con sorpresas

Pocas veces se ve un plantel tan diezmado para un partido puntual como sucede con la delegación de Boca para recibir a Belgrano este domingo en La Bombonera. Es que entre lesionados en recuperación, sancionados y convocados al Mundial Sub 20, Jorge Almirón perdió a casi medio equipo y por eso tuvo que arreglárselas con los futbolistas disponibles durante la semana para preparar el próximo duelo.

Marcos Rojo, Bruno Valdez, Luca Langoni y Exequiel Zeballos siguen recuperándose de sus lesiones, Ezequiel Fernández, Alan Varela, Pol Fernández, Nicolás Valentini y Miguel Merentiel fueron sancionados en el Superclásico ante River y Valentín Barco y Lautaro Di Lollo se encuentran en la Selección Argentina Sub 20, por lo que en total son 11 las bajas que se presentan en Boca para enfrentar a Belgrano.

Por eso, Jorge Almirón debió innovar en la lista de convocados y allí sorprendió con el llamado a concentrar a Rodrigo Montes, futbolista que regresó de su préstamo en Central Córdoba a principios de año y que desde ahí no había estado en ninguna convocatoria xeneize. De hecho, en su cesión en el equipo de Santiago del Estero solo disputó 10 partidos en la temporada 2022, siendo el último ante River en agosto del año pasado.

En Boca no ve minutos en cancha desde el 4 de diciembre de 2021 en el empate 1 a 1 ante Arsenal en el Viaducto, cuando el entrenador aún era Sebastián Battaglia. Ante la gran cantidad de ausencias, Montes vuelve a una convocatoria en el Xeneize tras casi un año y medio.

Además de esta particularidad, regresaron a la nómina futbolistas que recibieron el alta médica como Juan Ramírez, Frank Fabra, Gabriel Aranda y Darío Benedetto, mientras que también regresó Martín Payero de su suspensión. ¿La formación inicial de Boca ante Belgrano? S. Romero; Weigandt, Roncaglia, Figal, Fabra; Advíncula, Payero, Medina, Ó, Romero; Benedetto y Villa.

Advíncula se recuperó y será titular

Como si Jorge Almirón no hubiera tenido suficientes bajas para enfrentar a Belgrano, el pasado miércoles recibió la mala noticia de la lesión de Luis Advíncula. El peruano, titular en todos los partidos del ciclo, terminó con una molestia en el aductor y estaba prácticamente descartado para el encuentro que Boca tiene el fin de semana.

Pasaron las horas, el jugador se hizo estudios y descartaron que se tratara de un desgarro. De hecho, se confirmó que solo se trataba de una inflamación en un tendón y que tenía alguna chance de jugar si esa molestia desaparecía. En la práctica de este sábado, el entrenador lo vio bien y tomó una decisión.

Después de que Norberto Briasco lo haya reemplazado el pasado viernes, Advíncula se entrenó con normalidad y fue titular en el entrenamiento de este sábado. De esta manera, Almirón determinó que Advíncula sea titular y juegue en la mitad de la cancha como lo venía haciendo antes del Superclásico.

La formación de Boca para enfrentar a Belgrano

Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Frank Fabra; Luis Advíncula, Cristian Medina, Martín Payero, Óscar Romero; Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Bruno Zapelli elogió a Riquelme antes del cruce entre Boca y Belgrano

Belgrano es uno de los equipos revelación de esta Liga Profesional sin ningún tipo de dudas. Recientemente ascendido y conservando la mayoría del plantel de la B Nacional en la Primera División, el conjunto cordobés se encuentra sexto en el certamen y ha conseguido grandes resultados como un empate en Avellaneda ante Racing o incluso un triunfazo frente a River en el Mario Alberto Kempes.

Acumulando seis victorias en los últimos siete encuentros disputados, los dirigidos por Guillermo Farré se han convertido en uno de los equipos que menos se desea enfrentar en esta Liga Profesional. Este domingo, el Pirata tendrá que visitar La Bombonera para enfrentar a Boca en un duelo que promete y mucho.

En la previa de lo que es este gran partido que se dará en Brandsen 805, una de las figuras y grandes promesas de Belgrano palpitó el duelo y además, confesó su enorme fanatismo por Juan Román Riquelme. En concreto, hablamos de Bruno Zapelli.

El talentoso 10 del Pirata que ha integrado la Selección Sub 21 de Italia habló con ESPN a horas del partido ante Boca y reveló que idolatra al actual vice xeneize por sus condiciones como futbolista: “Sin dudas que Riquelme es un jugador que me encanta desde chico. Me crie viéndolo, lo admiro mucho por la clase de futbolista que fue“, soltó. Además, Zapelli añadió sobre Román: “Me gusta cómo cuidaba la pelota, cómo le da aire al equipo, las pisadas, la gambeta, la pegada y las asistencias. Es un jugadorazo“.

Por último, el joven de 20 años palpitó lo que será el partido ante Boca en La Bombonera y de cómo se prepara para semejante cotejo: “Sé que nos está viendo mucha gente, gente importante. Intento aislarme del contexto”, cerró.

Chaco Gímenez reconoció que su hijo sueña con jugar en Boca

Santiago Giménez nació en Buenos Aires en 2001, cuando su padre Christian defendía la camiseta de Boca con la que ese mismo año conquistó la Copa Libertadores de 2001. Sin embargo, vivió casi toda su vida en México, destino al que arribó El Chaco en 2004 para jugar con Veracruz y en el que permaneció hasta su retiro en 2017 jugando para Cruz Azul.

Actualmente tiene 22 años y está naturalizado mexicano. De hecho, su ausencia en la lista definitiva de convocados para disputar con El Tri el Mundial de Qatar fue una de las decisiones que a Gerardo Tata Martino le valió numerosas críticas tanto en la prensa como entre los hinchas.

Santiago Giménez también jugó en Cruz Azul y desde julio del año pasado defiende la camiseta del Feyenoord de los Países Bajos. Como papá Chaco, es delantero y tiene también el deseo de alguna vez ponerse la camiseta de Boca. “Jugar en La Bombonera debe ser brutal”, había dicho en una entrevista el año pasado.

Este viernes, Christian Giménez concedió una entrevista al programa de radio Boca de Selección y confirmó ese anhelo de su hijo: “A Santi le gustaría mucho jugar en Boca porque él es hincha”, manifestó el exdelantero que conquistó seis títulos con El Xeneize, incluidas dos Copas Libertadores.

Juan Román Riquelme está buscando jugadores de ataque para el próximo semestre y se ha mirado a muchos futbolistas que se encuentran en el exterior. Sin embargo, es imposible pensar que Santiago Giménez pudiera ser una opción cuando no hace ni un año que dio el salto al fútbol europeo, que es el gran anhelo de cualquier jugador.

El pedido de Almirón a Riquelme sobre el mercado de pases

Desde la llegada de Jorge Almirón al banco de suplentes de Boca, el entrenador se ha mostrado conforme con el plantel que tiene el club de la Ribera pero a su vez, dejó en claro que ciertas cuestiones de sus dirigidos lo mantienen atento y, en paralelo, también el DT tiene claro que es menester reforzar al equipo con altas en el inmenente mercado que se abrirá a mediados de junio.

A sabiendas que los puestos a reforzar en el mercado serán la zaga central, el mediocampo en zonas defensivas y ofensivas y la delantera con un nombre como mínimo en cada sector de estos, trascendió que el propio Almirón le hizo un contundente pedido formal a Riquelme en referencia a la apertura del libro de pases.

Los convocados de Boca para recibir a Belgrano con varias novedades

En concreto, el periodista Julio Pavoni reveló que el DT pidió entre 3 y 4 jugadores de jerarquía como refuerzos, justamente para estas zonas del campo en donde Almirón considera importante buscar nuevas alternativas para el plantel.

Sin hablar de nombres concretos, pero con una lista de futbolistas en carpeta en donde se encuentran Franco Cervi, Lucas Zelarrayán, Joaquín Pereyra, Lucas Merolla, Roger Martínez, Enzo Copetti, Jonathan Calleri, Tomás Belmonte e incluso Edinson Cavani como posibles opciones que se barajan en las oficinas de Brandsen 805, entre Almirón, el Consejo del Fútbol y Juan Román Riquelme buscarán reforzar con jerarquía al Xeneize para lo que se le viene a partir de junio.

Un futbolista que sí es casi un hecho que será refuerzo para Boca será Jorman Campuzano, a quien Almirón pidió concretamente que no se le extienda el préstamo en el fútbol turco para que regrese a las filas xeneizes en junio. Aún así, se estima que por el pedido del DT a la Ribera lleguen entre 3 y 4 caras nuevas más.