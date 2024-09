¿Cristian Medina será jugador de Fenerbahce? Por lo pronto, Boca y el club turco siguen negociando por su fichaje, que aún no está 100% cerrado. Es que a pesar de que el volante de 21 años ya acordó su contrato con el equipo dirigido por José Mourinho y el Xeneize logró concordar en liberarlo recién en diciembre, cuando se abra el próximo mercado de pases, todavía restan ciertas cuestiones en el arreglo económico entre las dos instituciones.

Boca esperaba en un principio recibir el monto de la cláusula de rescisión establecida en el contrato de Cristian Medina -20 millones de euros- pero finalmente bajó sus pretensiones y aceptó la oferta de Fenerbahce de 10 millones de euros más un extra de 5 millones en extras y una plusvalía del 20%. Sin embargo, esta cuestiones de las variables en bonus es lo que, de momento, complica las negociaciones.

Según informó el periodista Luciano Torres Toranzo, la salida de Medina rumbo a Fenerbahce “sigue en fase de negociación” debido a que Boca está en desacuerdo con dos de los bonos ofrecidos por el club turco porque “les parece poco probable de que -a nivel deportivo y por plazos planteados- se puedan cumplir”.

El jornalista aclara que la diferencia económica, con esta cuestión de los bonos, es de aproximadamente 2 millones de euros que deberían ser a favor de Boca en las negociaciones. “No hay plazos de definición porque no van a liberarlo en este mercado y, si se concreta, será para enero del 2025″, cerró el periodista en sus redes sociales. De momento, la operación no corre riesgo y solo restan detalles vinculados a los pagos de parte de Fenerbahce.

Los tres motivos que acercan a Cristian Medina al Fenerbache de Mourinho

Oportunidad de mercado: Cristian Medina supone un negocio económico para Fenerbahce. Mario Branco, director deportivo del equipo, pretende incorporar al argentino, mantenerlo en la plantilla por al menos dos años y venderlo en una cifra de entre 35 y 40 millones de euros.

Un ingreso millonario para poder ejecutar la cláusula: Fenerbahce cerró la venta del polivalente Ferdi Kadioglü, que viene de ser una de las figuras de Turquía en la Eurocopa 2024. El zurdo se marchó al Brighton de la Premier League a cambio de 30 millones de euros. Ese dinero puede ser utilizado por el cuadro de Estambul para efectuar el traspaso de Cristian Medina, quien ya dio el ok para arribar al club turco.

Pedido expreso de Mourinho: Cristian Medina es el gran anhelo de José Mourinho en este mercado de pases. Para su Fenerbahce ya cerró las incorporaciones de Youssef El-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Caglar Soyuncu y Rade Krunic, y quiere al volante de Boca para completar el hueco que le falta en el mediocampo.

Mourinho habló de Cristian Medina

El propio entrenador portugués fue consultado el pasado martes por la posibilidad de sumarlo al equipo. En conferencia de prensa, a Mou le preguntaron sobre las negociaciones entre Boca y Fenerbahce y, fiel a su estilo, respondió con sarcasmo: “No puedo hablar de Medina. Ahora es jugador de Boca Juniors. No estoy en condiciones de decir nada. No sé por qué diría algo sobre él“.

Los números de Cristian Medina en Boca

Desde su estreno a inicios de 2021, de la mano de Miguel Ángel Russo, el mediocampista surgido en Boca Predio disputó un total de 156 partidos oficiales con el club, en los que aportó 9 goles y 11 asistencias. Son un total de cinco los títulos que conquistó desde entonces con El Xeneize: dos de Copa de la Liga, una Copa Argentina, una Supercopa Argentina y una Liga.