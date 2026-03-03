El último mercado de pases tuvo una novela con Sebastián Villa como protagonista principal y a River como parte interesada. El propio futbolista presionó para arribar al Millonario, desde Núñez había un interés concreto, pero el pase no se dio por diferencias económicas importantes. Aunque, según pudo saber Bolavip, en el próximo mercado saldría se podría reflotar el interés y concretar su arribo.

En diálogo con La Página Millonaria, Daniel Vila -presidente de Independiente Rivadavia- fue consultado sobre el futuro de Sebastián Villa y dijo: “Con Sebastián tenemos un acuerdo de palabra, él vino a Independiente por un año y yo me comprometí que íbamos a buscar juntos lo que más convenga, así lo hicimos a mediados del año pasado y se quedó seis meses. Hubo ofertas en el último mercado del exterior y también la de River“.

Además, le preguntaron si existe la posibilidad de arribar a River en el próximo mercado de pases y afirmó: “No depende de mí, depende de la palabra que empeñé con Sebastián y de River para ver si llegamos a un acuerdo económico”.

Vila descartó a Boca

En la previa al duelo con River, Daniel Vila fue consultado respecto al rumor que indicaba que Villa podría regresar a Boca y fue contundente: “No, es un rumor, no hay nada de cierto. Lo desmiento categóricamente. Villa es jugador de Independiente Rivadavia y veremos cuando se abra el libro de pases”.

“Hasta mediados de año, Sebastián Villa se queda en Independiente. No hay cláusula de seis millones de dólares y se va a quedar en Independiente”, completó el presidente del conjunto mendocino. Cabe recordar que el colombiano está en juicio con Boca.

