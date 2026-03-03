Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Daniel Vila: “Lo de Villa depende de River”

El máximo mandatario de la Lepra Mendocina se refirió a la posible llegada del atacante colombiano al Millonario.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Sebastián Villa
© Prensa Independiente RivadaviaSebastián Villa

El último mercado de pases tuvo una novela con Sebastián Villa como protagonista principal y a River como parte interesada. El propio futbolista presionó para arribar al Millonario, desde Núñez había un interés concreto, pero el pase no se dio por diferencias económicas importantes. Aunque, según pudo saber Bolavip, en el próximo mercado saldría se podría reflotar el interés y concretar su arribo.

En diálogo con La Página Millonaria, Daniel Vila -presidente de Independiente Rivadavia- fue consultado sobre el futuro de Sebastián Villa y dijo: “Con Sebastián tenemos un acuerdo de palabra, él vino a Independiente por un año y yo me comprometí que íbamos a buscar juntos lo que más convenga, así lo hicimos a mediados del año pasado y se quedó seis meses. Hubo ofertas en el último mercado del exterior y también la de River“.

Además, le preguntaron si existe la posibilidad de arribar a River en el próximo mercado de pases y afirmó: “No depende de mí, depende de la palabra que empeñé con Sebastián y de River para ver si llegamos a un acuerdo económico”.

Tweet placeholder

Vila descartó a Boca

En la previa al duelo con River, Daniel Vila fue consultado respecto al rumor que indicaba que Villa podría regresar a Boca y fue contundente: “No, es un rumor, no hay nada de cierto. Lo desmiento categóricamente. Villa es jugador de Independiente Rivadavia y veremos cuando se abra el libro de pases”.

Hasta mediados de año, Sebastián Villa se queda en Independiente. No hay cláusula de seis millones de dólares y se va a quedar en Independiente”, completó el presidente del conjunto mendocino. Cabe recordar que el colombiano está en juicio con Boca.

Publicidad
Fausto Vera y un crudo mensaje tras la salida de Gallardo de River: “No buscar culpables”

ver también

Fausto Vera y un crudo mensaje tras la salida de Gallardo de River: “No buscar culpables”

DATOS CLAVE

  • Daniel Vila confirmó que Sebastián Villa permanecerá en Independiente Rivadavia hasta mediados de año.
  • El presidente de Independiente desmintió una cláusula de rescisión de seis millones de dólares.
  • River mantuvo un interés concreto por el colombiano, pero falló por diferencias económicas importantes.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Si Cavani no tiene un gesto con el club, Boca debe tomar la decisión de rescindirle el contrato

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
El futuro de Nico Paz hacia el Real Madrid se desviaría
Fútbol europeo

El futuro de Nico Paz hacia el Real Madrid se desviaría

Pronósticos Barcelona vs Atlético Madrid: los Blaugranas buscan una remontada histórica
Pronósticos

Pronósticos Barcelona vs Atlético Madrid: los Blaugranas buscan una remontada histórica

Cristiano Ronaldo se fue de urgencia de Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente
Fútbol Árabe

Cristiano Ronaldo se fue de urgencia de Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente

¿Qué se dijeron? La charla entre Juanfer y Villa en los pasillos tras el empate
River Plate

¿Qué se dijeron? La charla entre Juanfer y Villa en los pasillos tras el empate

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo