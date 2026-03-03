Darwin Núñez, el nuevo apuntado del Atlético de Madrid como dupla de Julián Alvarez

La última temporada de Darwin Núñez en el Liverpool muy lejos estuvo de ser la que se pretende de un delantero que juega en uno de los principales clubes de la Premier League y del mundo. El uruguayo apenas sumó 7 goles en 47 partidos repartidos entre la liga inglesa, la Champions League, la EFL Cup y la FA Cup.

Estas cifras lo empujaron al mercado de pases, en el que le encontraron como pretendiente al Al Hilal de la Liga Pro de Arabia Saudita. Y si bien se trata de una competencia menor en comparación con los considerados 5 grandes torneos del Viejo Continente (Premier, Serie A, LaLiga, Bundesliga y Ligue 1), se suponía que, al mando de Simone Inzaghi, iba a mantener su continuidad en pos de recuperar su nivel.

Sin embargo, pasado ya el 70 por ciento del curso 2025/2026, Darwin Núñez perdió considerablemente el protagonismo en el conjunto saudí. Tan solo registra 9 tantos en 24 partidos y quedó totalmente eclipsado por la contratación bomba de Karim Benzema, por quien el club decidió quitarle el cupo de extranjero a Núñez para dárselo al francés.

Por eso, el ex Peñarol, solo puede participar de la Champions League de la AFC (de todas maneras, el fútbol en la zona está suspendido a causa de los ataques que recibieron en varios puntos de Medio Oriente por parte de las fuerzas iraníes). Por lo tanto, su entorno empezó a agitar los contactos para encontrar una salida en el próximo libro de transferencias.

Al respecto, conforme a DSports Uruguay, el Atlético de Madrid ya emergió como una alternativa. En principio, a Diego Simeone (que a pesar de los rumores continuaría en el cargo) le interesaría contar con el charrúa. Además, creen que un binomio de ataque con Julián Alvarez podría ser la opción ofensiva principal, incluso por encima de otra combinación como la que pueden conformar Alexander Sorloth y Ademola Lookman.

De todos modos, vale aclarar que el contrato de Darwin Núñez con el Al Hilal vence recién a mediados del 2028 y que su cláusula de rescisión es de 35 millones de euros, una cifra que habrá que ver si la dirigencia del club colchonero está dispuesta a desembolsar.

El bajo promedio de gol de Darwin Núñez, un punto en contra

Contando desde su arribo al Liverpool a mediados del 2022 hasta la fecha que defiende la camiseta del Al Hilal, Darwin Nuñez, en un total de 4 temporadas, registra tan solo 49 goles en 167 partidos. Es decir, alrededor de 12 goles por curso.

En síntesis