Luego de enfrentar a River, Sebastián Villa rompió el silencio y habló sobre la chance de volver a Boca

Uno de los condimentos especiales que tenía el duelo entre River e Independiente Rivadavia este lunes en Mendoza era la presencia de Sebastián Villa. El colombiano es un futbolista sumamente identificado con Boca, y en las últimas horas han empezado a circular rumores sobre un posible regreso al Xeneize. Y villa habló.

Entrevistado una vez finalizado el partido, el extremo y capitán de Independiente Rivadavia fue cauto a la hora de responder a la pregunta enfocada en un regreso a Boca, y declaró: “Yo ahora no hablo de eso. Estoy enfocado 100% en Independiente Rivadavia, de eso [negociaciones] se encarga mi repre. Voy a dar el todo por el todo por el club y veremos en mitad de año lo que pueda pasar“.

No es un sí, ni un no. Pero lo importante es que Villa no le cierra la puerta a un regreso al Xeneize y, según pudo saber Bolavip, desde Boca ven a Villa como una opción para ocupar el cupo que quedaría libre con la salida de Lucas Blondel a Huracán. Con ello, Boca tendría opción a incorporar hasta el 10 de marzo.

De momento, desde Independiente Rivadavia aseguran que no ha habido contacto por parte del Xeneize, y tienen la intención de sostener a Villa hasta mitad de año, cuando lo venderían por 6 millones.

Villa vistió la camiseta de Boca en 71 partidos, entre 2018 y 2020 convirtiendo 6 goles en el proceso.

