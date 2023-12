En julio de este año, Boca Juniors revolucionó por completo el mercado de pases. Es que se hizo con los servicios de un delantero de enorme jerarquía como Edinson Cavani, que venía de diagramar una enorme cantidad de años militando en el primer nivel europeo. Naturalmente, esto generó una enorme esperanza entre los hinchas Xeneizes.

Con el desembarco del exjugador de Danubio, Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United y Valencia, los fanáticos de Boca se ilusionaron todavía más con la conquista de la anhelada y postergada séptima CONMEBOL Libertadores. Y lo cierto es que el Xeneize llegó a la final, aunque se quedó a las puertas del título contra Fluminense.

En ese contexto, el cuatro veces mundialista con el seleccionado uruguayo no tuvo un semestre tan destacado como se esperaba de antemano. Por el contrario, quedó en deuda con respecto a su cuota goleadora, algo que no demoró en despertar cuestionamientos desde los cuatro costados. Encima, su final ante Fluminense no fue nada buena.

En medio de ese panorama, quien apareció en escena para pronunciarse sobre el pasado, el presente y el futuro de Cavani fue alguien que lo conoce muy bien como Luis Suárez. Mientras define su futuro, el compatriota del ariete de Boca mantuvo una conversación más que interesante con Juan Pablo Varsky en Clank!. En la misma, realizó un pronóstico sobre su socio en el ataque uruguayo.

“Edi venía de mucho tiempo estando en Europa. No había hecho pretemporada cuando llegó a Boca. El próximo año de él será espectacular. Uno teniendo una buena pretemporada puede tener el nivel que se espera como el que va a tener Cavani para mí”, manifestó, sin ningún titubeo, sobre cómo será el 2024 de Cavani en la entidad Xeneize.

El gran respeto por Bielsa

“Con Marcelo Bielsa hay un respeto mutuo de jugador a entrenador y de entrenador a jugador. Los compañeros que estuvieron con él aprendieron muchas cosas y están disfrutando de una linda etapa en la selección”, indicó Suárez sobre el actual director técnico de la Celeste.

Encuesta ¿El 2024 de Cavani será mejor que el 2023? ¿El 2024 de Cavani será mejor que el 2023? YA VOTARON 0 PERSONAS

La chance de recalar en Inter Miami

“Dentro de unos días o la otra semana o la otra ya habrá noticias pero necesito descansar, necesito disfrutar del año este que tuve y disfrutar un poco de la familia”, indicó Suárez, dando a entender que todavía no hay novedades sobre un potencial desembarco en Inter Miami.

La felicidad de Suárez por el título mundial de Messi

“En la final estaba acá en Uruguay. Obviamente que como amigo, como compañero yo sé lo que representaba para él jugar una final y ganarla ni te cuento. Yo estaba con él en 2016, en la época que se quería retirar de la Selección. Sé lo duro que fue, lo complicado que fue, lo que sufrió él, lo que sufrieron sus hijos y su mujer y para nosotros como amigos fue un golpe duro porque la pasamos mal. Después está la felicidad que él tiene como argentino por cumplir su sueño”, compartió Suárez acerca de Qatar 2022.

La entrevista completa a Suárez en Clank!

Clank!, el nuevo ciclo de entrevistas de Juan Pablo Varsky

El reconocido periodista, miembro de la familia de Playmaker y Futbol Sites, está al frente de un nuevo ciclo de entrevistas con diferentes personalidades del deporte con un estilo bien propio.

En su primera edición, Varsky estuvo mano a mano con el director técnico Ariel Holan. Luego fue el turno de Franco Colapinto, una de las grandes promesas del automovilismo argentino y actual piloto de la Fórmula 2.

Después, tuvo un mano a mano con Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores con mayor recorrido y más reconocidos del fútbol argentino. El cuarto invitado fue ni más ni menos que Enzo Francescoli, gloria e ídolo de River Plate.

Por su parte, la mejor jugadora de la historia del hockey sobre césped femenino, Luciana Aymar, también pasó por Clank! al igual que Sergio ‘Oveja’ Hernández, el exitoso ex entrenador de la Selección Argentina de Básquet. En tanto, el siguiente invitado fue Alexis Mac Allister, campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022. Y, por último, llegaron los turnos de Juan Fernando Quintero y de Francisco Cerúndolo.