Santino Andino, a un paso de River: qué falta para que se confirme su fichaje en este mercado de pases

En lo que va de la actividad relacionada con el mercado de pases, River Plate ya logró finiquitar los fichajes de Fausto Vera y Aníbal Moreno, volantes que llegan para mejorar el mediocampo del conjunto Millonario de cara a una temporada 2026 en la que no habrá ningún tipo de margen de error. Pero Marcelo Gallardo no se conformará con ello.

Por el contrario, los de Núñez tienen varias negociaciones abiertas como las de Elías Báez, Jhohan Romaña, Facundo Mura, Santino Andino y Gianluca Prestianni y compañía. Inclusive, algunos de esos nombres propios están realmente cerca de recalar en River pensando en enderezar el rumbo y volver a pisar fuerte en el plano doméstico y continental.

Así las cosas, el Millonario lleva varias semanas negociando por Andino, joven pero talentoso jugador de Godoy Cruz de Mendoza que podría transformarse en una muy buena opción para la ofensiva del Muñeco. Según pudo averiguar BOLAVIP en las últimas horas, el panorama luce realmente alentador y hay grandes chances de que la historia tenga final feliz.

Por empezar, hay que señalar que, entre River y Godoy Cruz, las negociaciones están muy avanzadas, por lo que todo parece indicar que no surgirán nuevas trabas en torno a las instituciones. Solamente restaría definir qué porcentaje de Andino adquirirían los de Núñez. Por estas horas, se habla de un 50 o de un 60 de su ficha.

Santino Andino festejando un gol en Godoy Cruz. (Foto: Getty)

Por otro lado, el jugador de 20 años de edad se encuentra en proceso de modificación de representante. Hasta ahora, la operación estaba siendo llevada a cabo por Hernán Berman, alguien que mantiene una estrecha relación con River. Este apartado es el único que genera algún tipo de duda con respecto a la resolución de la operación.

En definitiva, el futbolista, moneda corriente en las convocatorias de la Selección Argentina Sub-20, deberá determinar si respeta lo pactado con Berman, que todavía sigue siendo su agente, o da un golpe de timón y desbarata los avances producidos en las últimas semanas para aguardar por un ofrecimiento formal del continente europeo.

Lo cierto es que hay muy buenas chances de que Andino se transforme en refuerzo de River en esta misma ventana de transferencias. Tanto en el Millonario como en Godoy Cruz creen que el pase se va a hacer, por lo que solamente queda por delante la postura del jugador en torno a la influencia generada por su cambio de representación.

Los números de Santino Andino en Godoy Cruz

Santino Andino debutó con la camiseta de Godoy Cruz de Mendoza en 2024. A partir de allí, el atacante logró acumular 33 encuentros de carácter oficial, marcando 5 goles. Más allá de sus extraordinarios rendimientos en el Tomba, no pudo hacer demasiado para evitar que el conjunto cuyano descienda a la Primera Nacional.

